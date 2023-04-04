日美韓東海聯合訓練 尼米茲號航艦等8艦艇參加

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本海上自衛隊今天宣布，日美韓已在東海舉行聯合訓練，共有美軍核動力航艦尼米茲號（USS Nimitz）等8艘艦艇參與，「強化日美同盟嚇阻力，及推動日美韓安全保障合作」。

日本放送協會（NHK）報導，海上自衛隊表示，4月3日及4日在東海舉行聯合訓練，除了日方派出一艘自衛隊護衛艦外，包括美軍核動力航艦及韓國海軍驅逐艦等，總計有8艘艦艇參與。

這次聯合訓練內容包括反潛訓練，海上自衛隊也公布以尼米茲號航艦為中心的日美韓艦艇編隊航行照片。這是繼2022年9月後，美軍再度派遣核動力航艦參加日美韓聯合訓練。

海上自衛隊表示，聯合訓練的目的在於強化日美同盟嚇阻力，及推動日美韓安全保障合作。

報導指出，研判聯合訓練著眼反覆試射彈道飛彈的北韓，及強化發展海洋的中國等情況，意圖展現出日美韓的合作關係。

日本防衛大臣濱田靖一今天在記者會上說，實施訓練目的在於推動3國合作因應地區安全保障上課題，及展現強化基於規範的國際秩序承諾。

濱田說，2022年11月舉行的日美韓領袖會談上，再度確認了深化包括聯合訓練在內合作的重要性，接下來也希望繼續深化合作。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1120404