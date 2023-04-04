梅洛尼落實政見 推「義大利製造」高中提升競爭力

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（中央社記者陳攸瑋羅馬4日專電）義大利總理梅洛尼競選期間提出「 義大利製造」高中政見，她3日表示，正在建立一所「義大利製造」的高中。相關法案已提交國會，旨在建立創新的高中，增強創造力和創業能力。

「晚郵報」（Corriere Della Sera）3日報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）在維洛納（Verona）參加葡萄酒博覽會、接受一所農業技術學校學生訪問時宣布：「我們正在建立一所義大利製造的高中。」

義大利新聞媒體Tag24日前報導指出，事實上梅洛尼早在去年9月大選期間即提出「 義大利製造」高中此政見，她曾說義大利品牌被認為是世界第三大品牌，每個人都想購買義大利產品。

梅洛尼政府上台後，這項政見有機會被實現。義大利兄弟黨（Fratelli d'Italia）已於1月27日向參議院提交一項建立新高中的法案，試圖在一年內建立「 義大利製造」的高中，把「義大利製造」的精神發揮得更好。

根據提案內容，「義大利製造」高中核心精神在建立充滿活力和創新的高中，與商業世界相連，且具有充分的文化、土地與身分認同間的素養，具有足夠的文化涵養與能力來增強義大利的資源、創造力和創業能力。

「晚郵報」報導，梅洛尼對這所農業技術學校的學生說：「我們正在建立一所『義大利製造』的高中，加強課程內容並解釋我們的文化、土地和身分之間的聯繫。」

她接著說，有人認為選擇高中會有出路，而技術學校機會小，這些見解顯然忘記在技術學校中所學的專業能力會比其他教育體制強得多。

梅洛尼補充說：「我們的農產品、葡萄酒和農業企業是我們經濟的基本組成，如果我們有能力將傳統和數百年的文化與創新、現代性結合在一起，它就會發揮作用。這些目標可以由年輕一代完成。」

她舉例，政府將透過投資和一系列的措施來支援這個目標，例如為36歲以下的農業員工以及主要由年輕人組成的公司提供稅負減免。（編輯：周永捷）1120404