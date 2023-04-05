首爾江南綁架殺人案 韓警公開3嫌犯個資

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（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）韓國首爾市江南區一處住宅區，日前發生48歲女性遭綁架後殺害棄屍案件，警方今天公開涉嫌執行綁架、殺人及棄屍犯行的3名嫌犯照片與個人資料，並逮捕第5名嫌疑人。

據首爾警察廳公開資訊，3名嫌犯分別為35歲李京宇、35歲黃大韓、29歲延知浩（皆為音譯），個資公開委員會表示，這3名嫌犯從數月前就開始縝密計畫這次犯罪，在公共場所綁架被害者後殺害，罪行重大殘忍，且警方已掌握充分證據，為預防類似犯罪、起到警示效果，決定公開嫌犯身分。

上述3名嫌犯涉嫌在3月29日晚間11時46分，於首爾市江南區驛三洞一處住宅區前，強行將48歲受害者A某擄上車，不久後的隔天凌晨將其殺害後棄屍於大田市大清壩一帶山區。

其中直接涉及綁架、殺人罪嫌的黃大韓及延知浩已向警方承認大部分罪行，但據稱提議進行這次綁架殺人、並指定殺害目標的李京宇則否認犯罪。

根據警方調查，在法律事務所工作的李京宇之前因投資虛擬貨幣而與被害人A某相識，在策劃這起犯罪之前並不認識其他2名嫌犯；目前待業中的延知浩則是在過去從事外送業時與黃大韓相識。

黃、延兩人供稱，因為李京宇告訴他們可以拿到4000萬韓元（約新台幣100萬元）才決定參與犯罪。黃大韓從李京宇手上收到2次準備金、共計700萬韓元。

警方循線發現李京宇曾收到來自他熟識的40多歲劉姓夫婦的4000萬韓元，推測可能與這次綁架殺人案有關。警方還發現李京宇在犯罪後2度與劉姓嫌犯聯繫，要求提供潛逃資金。

首爾水西警察署今天下午以教唆強盜殺人罪嫌逮捕劉姓嫌犯，並扣押其住家及持有車輛進行搜查。據了解，劉姓嫌犯夫婦也是在2020年投資虛擬貨幣時認識推廣虛擬貨幣的A某，劉姓嫌犯的妻子曾遭李京宇及A某恐嚇。

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當時李京宇等18名投資人因懷疑劉嫌妻子操縱行情導致虛擬貨幣價格暴跌，涉嫌找上投宿旅館的劉嫌妻子，並搶走相當於1.9億韓元的虛擬貨幣，因而受到警方調查，最後李京宇以恐嚇罪嫌移交檢方偵辦、A某最後則未移送。劉姓夫婦在這次恐嚇事件後據稱與李京宇來往密切。

除今天公開身分的3名嫌犯與下午遭逮捕的劉姓嫌犯，警方4日向法院聲請以預備犯強盜罪嫌拘捕另一名20多歲的李姓嫌犯，李嫌原本也規劃這次綁架案件，但中途退出。（編輯：張芷瑄）1120405