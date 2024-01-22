企圖劫囚同夥之子 墨西哥黑幫與警交火12死

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（中央社墨西哥市21日綜合外電報導）墨西哥檢方今天表示，在北部索諾拉州首府艾莫西約（Hermosillo）附近高速公路上，一幫歹徒疑似營救同夥之子未遂，有12名犯嫌遭安全人員擊斃。

索諾拉州檢察官辦公室聲明指出，另有7人逃脫，其中有些人可能受傷。檢方辦公室發言人向路透社證實，有12人死亡。

聲明還說，雙方交火後，有兩名安全人員送醫治療，目前情況穩定。

檢察官辦公室表示，這幫人攜帶攻擊性武器，試圖營救幫派成員李蒙（Jesus Humberto Limon）的兒子卡洛斯（Carlos Humberto）。李蒙疑似替毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin 'El Chapo' Guzman）兒子領導的「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）擔任殺手。

檢方表示，政府探員昨天下午在高速公路成為黑幫攻擊目標，所幸安全部隊成功將其擊退。這條公路連接索諾拉州首府艾莫西約和太平洋岸的基諾灣（Bahia de Kino）。

安全部隊起出21件攻擊性武器，包括AR-15步槍和AK-47步槍、充電器、防彈背心、迷彩工具包、6輛新型廂型車和大量彈藥。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130122