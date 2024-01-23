涉騷擾威脅民主活動人士 中國留學生在美受審

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（中央社波士頓22日綜合外電報導）就讀波士頓柏克萊音樂學院的中國留學生吳曉磊（Xiaolei Wu，音譯）今天在美國受審，罪嫌是騷擾一名張貼支持中國民主運動傳單的人士，並威脅要向中國執法部門舉報對方。

路透社報導，這名活動人士在法庭上稱為佐伊（Zooey）。助理檢察官波特（Alathea Porter）在波士頓向聯邦陪審團表示，25歲的吳曉磊在網路上威脅要砍掉佐伊的雙手，並要向中國政府舉報她的「反動傳單」，讓佐伊心生恐懼。

波特在開庭時向12人組成的陪審團說：「她（佐伊）擔憂自己的人身安危，也擔心她家人的安全，她的家人已返回中國。」

這次審判正值美國和西方當局持續警告，中國政府越來越加緊施壓，以壓制海外批評者的聲音。人權組織也抱怨學術自由受威脅，以及中國學生在國際大學院校中受到監控。

吳曉磊於2022年12月首度被捕，並被指控在網路上跟蹤他人，以及傳輸給對方威脅性通訊內容；他對相關指控並不認罪。

波特告訴陪審團說，佐伊在社群平台Instagram上發布一張照片顯示，窗戶上所貼傳單寫著「與中國人民同在」、「我們要自由」和「我們要民主」；之後吳曉磊就開始威脅。佐伊也就讀波士頓柏克萊音樂學院（Berklee College of Music in Boston）。

吳曉磊於2022年10月透過一個微信群組，要求佐伊撕掉所有傳單，並表示他已向中國公安單位舉報她。這個微信群組以柏克萊音樂學院的中國留學生與校友為主，包括佐伊在內有300多人。

波特稱這是一個嚴重的威脅。中國政府不允許如佐伊海報內容的表達方式，並致力於壓制反對中國政府的異議人士。

吳曉磊的律師坦波斯基（Michael Tumposky）反駁說，吳的言論從來沒有要威脅佐伊的意思，而是「兩個相互熟悉的年輕人之間不成熟的網路糾紛罷了」。

坦波斯基說，他的客戶「不是中國政府的特工」，而是一個「笨拙的書呆子」，他來波士頓學習爵士樂，並「以自己判斷失誤的方式談論佐伊的海報，以提醒她激進主義的後果」。

杜普斯基表示：「他來這裡是為了學習吉他，不是來替中國共產黨作宣傳的騙子。」 （譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1130123