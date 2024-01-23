UN審議中國人權紀錄 運動者籲深究西藏文化滅絕

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（中央社日內瓦23日綜合外電報導）運動人士指控中國企圖「抹殺」西藏文化和宗教認同，呼籲聯合國今天審視中國人權紀錄時深入探究中國在當地實施的「文化滅絕」。

法新社報導，聯合國專家和運動人士估計，有上百萬名3歲到18歲的西藏兒童被帶離家人身邊，送到寄宿學校。

流亡藏人組織「西藏行動中心」（Tibet Action Institute）主任拉珍哲彤（Lhadon Tethong）說：「這相當於近8成西藏學齡兒童。」

北京當局辯稱寄宿學校制度尊重文化權利，並堅稱這套制度有其必要，尤其是在偏遠、高海拔且人口稀疏的地區，因為那裡的孩子經常必須長途跋涉才到得了學校。

但一群聯合國獨立專家去年警告，這套制度「似乎是一套強制性的大規模計畫，目的是讓西藏人融入多數漢人文化，有違國際人權標準」。

拉珍哲彤告訴法新社，孩子們在這些學校面對「非常密集的（思想）灌輸」，他們畢業後通常幾乎不會說藏語，還批評西藏傳統。

她說：「這是文化滅絕的一個案例，顯而易見。」

中國今天將接受所謂「普遍定期審查」（Universal Periodic Review），聯合國193個成員國每隔4到5年都要面對這項有關人權紀錄的評估。一般預料，這次審查將觸及公民自由遭打壓、嚴苛的「香港特別行政區維護國家安全法」和新疆所受的鎮壓。

西藏倡議人士昨天呼籲各國不要忘記西藏局勢，他們指控北京政府在當地加強打壓力道、企圖抹殺文化和宗教認同。

拉珍哲彤說，寄宿學校網絡就是抹殺西藏文化的主要工具，類似於加拿大和美國的殖民寄宿學校。

加拿大和美國學校曾在19世紀末期開始強迫同化原住民兒童，要他們融入「白人和基督教」文化，而拉珍哲彤說，在中國，「我們談的是政治思想灌輸」。

她說：「這不只是剝奪孩子的傳統身分認同、語言、文化和宗教，而是真的想在他們身上烙下這種以共產黨為基礎的超級民族主義中國身分認同。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1130123