旗下平台X遭控反猶 馬斯克訪納粹集中營圖滅火

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（中央社波蘭克拉科夫22日綜合外電報導）特斯拉執行長馬斯克今天參觀波蘭的納粹奧斯威辛集中營，表示內心「深受震撼」，並駁斥旗下社群X平台有反猶之嫌的指控。數週前，X因支持「反猶主義」引發政治風暴。

法新社報導，歐洲猶太人協會（European Jewish Association）表示，美國電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在奧斯威辛（Auschwitz）獻上花圈，並與歐洲猶太人協會主席馬戈林拉比（Rabbi Menachem Margolin）一起參加了追悼會。照片顯示，馬斯克在現場，肩上扛著兒子。

馬斯克在歐洲猶太人協會於波蘭南部克拉科夫（Krakow）附近舉行的記者會上表示：「內心真的深受震撼，也很難過，人類竟能對其他人做這種事…當你親眼目睹這一切，你的內心會更加激動。」

馬斯克去年11月為在X上回文「真正實情」道歉，此言被批評為呼應白人至上主義者對猶太人的陰謀論說法，他的態度也導致部分企業停止在這個前身為推特（Twitter）的社群平台下廣告。

馬斯克今天在與美國右翼政治評論員夏皮洛（Ben Shapiro）的座談會上為X辯護：「我們做過的外部稽核…顯示，X上最沒有反猶主義，如果你看過其他所有社群應用程式（App）的話。」

馬斯克在這場研討會上形容自己是志向遠大的猶太人，還上過希伯來語的幼兒園。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1130123