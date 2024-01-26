俄稱事先告知有換俘專機烏卻照打 基輔否認

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（中央社莫斯科/基輔25日綜合外電報導）一架載有烏克蘭戰俘的俄羅斯軍用運輸機24日在俄烏邊界墜毀，機上所有人罹難。俄國資深議員透露，烏方在飛機進入空域前就已收到通知卻照打，但烏方否認此說法。

綜合路透社與塔斯社（TASS）等外電報導，俄國一架伊留申76（Il-76）運輸機24日早上在運送烏克蘭戰俘前往預定換俘地點時墜毀於俄國鄰近烏克蘭邊界的貝爾哥羅德（Belgorod），機上6名機組員、3名俄方官員、65名烏克蘭戰俘全數罹難。

烏克蘭媒體一開始報導稱成功擊落一架運送飛彈的俄國軍機，但當莫斯科披露墜毀飛機搭載烏克蘭戰俘後，相關報導旋即遭刪除，之後基輔官員堅稱從未接獲換俘專機一事，貝爾哥羅德上空的飛機是可合法攻擊的戰時軍事目標，俄方才需為事件負起全責。

法國新聞台（France Info）引述法國軍方消息人士透露，這架運輸機是遭烏軍的美製愛國者防空飛彈系統擊落。

俄羅斯國會下議院軍事委員會主席卡塔波洛夫（Andrey Kartapolov）受訪時指出，烏克蘭國防部情報總局（GUR）事前就接獲通知這架運輸機上有烏軍戰俘，卻未阻止防空部隊開火。

卡塔波洛夫說：「烏方收到正式通知，早在飛機進入相關空域15分鐘前就接獲完整訊息。烏克蘭國防部情報總局收到通知並確認。」他說烏軍防空部隊理應收到不得攻擊的命令，然而收到的卻是下達開火的指令。

路透社指出，莫斯科方面指控基輔在俄國貝爾哥羅德（Belgorod）地區擊落一架伊留申76型（Ilyushin Il-76）軍用運輸機，造成機上74人全數罹難，其中包括65名待換俘的烏軍。

俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）今天表示，飛機是被烏克蘭的地對空飛彈擊中。

烏克蘭否認事發前曾接獲換俘專機的通報。烏克蘭方面既未證實、也未否認是烏軍擊落飛機，但質疑莫斯科提出的細節，並呼籲國際調查。

根據俄國執政的團結俄羅斯黨（United Russia Party）說法，與國防部關係密切的前將領卡塔波洛夫（Andrey Kartapolov) 告訴國會議員：「在飛機進入相關空域前15分鐘，烏方已收到正式通報，有獲得完整訊息。」還說烏克蘭軍方也證實收到告知。

卡塔波洛夫說法與烏克蘭軍事情報部門的聲明矛盾。烏方軍事情報單位聲稱，俄羅斯並未向他們通報有這趟換俘專機。

烏克蘭軍事情報部門發言人烏索夫（Andriy Yusov）表示，與之前執行換俘的情況正好相反，基輔沒收到俄方提出別攻擊相關空域的要求。他也對莫斯科的說法提出質疑。

烏索夫今天在國家電視台說：「這項指控沒有證據…沒看到能證明殘骸是換俘專機與機上有戰俘的相關證據。」

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俄羅斯官方的塔斯社（TASS）今天引述緊急救助部門的消息指出，在俄國西南部鄰近烏克蘭邊界的貝爾哥羅德地區墜機現場，發現疑似飛彈的殘片。

但有別於法方披露的內容，俄國調查人員在社媒平台Telegram貼出聲明表示，初步研判飛機是被天頂（Zenit）火箭家族的防空飛彈擊中，目前已展開刑事調查。烏克蘭表示，他們也已對俄方可能違反戰爭規則的行徑展開調查。（譯者：紀錦玲、陳亦偉）1130126