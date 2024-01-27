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王文祥夫婦捐款近億 名字掛上洛杉磯醫院急診區

2024/1/27 07:09
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（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）洛杉磯一家大型醫學中心25日宣布，獲得台灣企業家王文祥、王范文華夫妻一筆300萬美元（約新台幣9467萬元）捐款。急診部門其中一區以兩人名字命名。

洛杉磯「西達斯西奈醫學中心」（Cedars-Sinai Medical Center）25日宣布，王文祥夫妻捐款，協助急診醫學部設立一個14張病床的特別治療區。為了紀念兩人貢獻，這區域命名為The Walter and Shirley Wang Treatment Area East。

新聞稿提到，王文祥夫妻長期捐款支持醫院，包括在2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情期間，提供醫療用面罩；之後也以兩人的名字成立「小兒外科教授」榮譽職位。

王文祥的父親是已故台塑創辦人王永慶。新聞稿中提到，「王文祥的父親王永慶創辦了長庚紀念醫院體系，是台灣最大和技術最先進的醫療體系之一」。

醫學中心執行長普利塞拉克（Thomas M. Priselac）感謝王文祥夫婦，指出「你們在全世界，包括美國、台灣和非洲所做的貢獻，對我們許多人來說都是一種啟發」。

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王文祥夫婦捐款設立的這個區域，配備房間和專業設備，用在治療那些嚴重但非危及生命的創傷或疾病，處理傳染病和有關婦科、眼科及耳鼻喉科的創傷。

西達斯西奈醫學中心25日為王文祥、王范文華夫妻舉行午宴，表揚他們對醫院的貢獻。急診醫學部主任托巴提（Sam Torbati）表示，「王家的慷慨捐助，擴大了我們在這個關鍵區域所能提供的醫療量能」。（編輯：陳承功）1130127

#王文祥
#王永慶
#洛杉磯
#捐款
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