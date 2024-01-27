更多編輯台推薦新聞：
黃色小鴨睽違10年重回愛河灣 霍夫曼：高雄進步創新讓我驚喜
地方

黃色小鴨睽違10年重回愛河灣 霍夫曼：高雄進步創新讓我驚喜

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手
運動

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
電動車
新聞專題
電動車1/300
首頁 / 國際

需求低、價格戰衝擊 電動車商Polestar將裁員450人

2024/1/27 18:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社斯德哥爾摩26日綜合外電報導）瑞典電動車製造商Polestar汽車控股公司今天說，在「充滿挑戰的市場條件」下，計劃在全球裁員約450人，約占員工總數的15%。

路透社報導，在過去的一年，許多汽車製造商示警，由於需求低迷、大幅降價、補貼減少和供應鏈問題，電動車（EV）的預期成長一直很緩慢。

Polestar在去年11月下調交車預測，並說明修訂後的業務計畫，目標在2025年實現現金收支平衡，並減少對公司主要擁有者富豪汽車（Volvo Cars）和吉利汽車（Geely）外部資金的依賴。

Polestar發言人今天說：「作為這項業務計畫的一部分，我們必須調整業務和營運規模。這涉及減少外部支出，遺憾的是還包括減少我們的員工人數。」

Polestar去年11月還表示，將加倍削減成本以提高獲利。

與其他純電動車製造商一樣，Polestar一直難以達成獲利的目標。

該公司1月初說，由於高通膨、低需求以及美國電動車大廠特斯拉（Tesla）引發的價格戰，該公司未能達成修訂後的2023年交車目標。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130127

#特斯拉
#通貨膨脹
#裁員
#路透社
#電動車
電動車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
防電動車火警 北市消防增設備辦義消救災演練
172.30.142.25