需求低、價格戰衝擊 電動車商Polestar將裁員450人

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（中央社斯德哥爾摩26日綜合外電報導）瑞典電動車製造商Polestar汽車控股公司今天說，在「充滿挑戰的市場條件」下，計劃在全球裁員約450人，約占員工總數的15%。

路透社報導，在過去的一年，許多汽車製造商示警，由於需求低迷、大幅降價、補貼減少和供應鏈問題，電動車（EV）的預期成長一直很緩慢。

Polestar在去年11月下調交車預測，並說明修訂後的業務計畫，目標在2025年實現現金收支平衡，並減少對公司主要擁有者富豪汽車（Volvo Cars）和吉利汽車（Geely）外部資金的依賴。

Polestar發言人今天說：「作為這項業務計畫的一部分，我們必須調整業務和營運規模。這涉及減少外部支出，遺憾的是還包括減少我們的員工人數。」

Polestar去年11月還表示，將加倍削減成本以提高獲利。

與其他純電動車製造商一樣，Polestar一直難以達成獲利的目標。

該公司1月初說，由於高通膨、低需求以及美國電動車大廠特斯拉（Tesla）引發的價格戰，該公司未能達成修訂後的2023年交車目標。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130127