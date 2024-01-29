法國農民控訴競爭不公 封路發起「圍攻」巴黎行動

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（中央社巴黎29日綜合外電報導）法國農民控訴當局政策不當，導致競爭不公，將從今天開始發起無限期「圍攻」首都巴黎行動，封鎖主要公路幹道，並朝向巴黎移動。

法國農民多日來在全國各地展開行動，部分因為他們對政府的官僚作風和環境政策感到憤怒，稱他們的獲利因而受損，讓他們無法和其他法規較寬鬆的鄰國農民競爭。

法新社報導，法國各地農民駕駛拖拉機和卡車封鎖道路，阻塞交通。他們計畫今天下午擴大對政府施壓，在前往巴黎的主要幹道，建立8個據點阻塞交通。

法國政府計畫動員1萬5000名警力和國家憲兵維安，他們被告知執法時要展現「節制」。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在農民「圍攻」巴黎行動前說：「我們無意讓政府建築、稅務機關或雜貨商店遭到破壞，也不想讓運輸外國農產品的卡車被擋下。這顯然不能被接受。」

他表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已下令展開維安行動，以確保戴高樂機場（Roissy-Charles de Gaulle Airport）和歐利機場（Orly Field）維持開放，並使巴黎最大生鮮批發市場杭吉斯（Marche de Rungis）持續營運。

法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）昨天視察一處農場，力圖解決農民的訴求。當局26日曾宣布一連串讓步措施，但未能化解這場危機。

艾塔爾說：「我希望我們釐清狀況，看可以採取那些額外的措施，以解決農民稱他們面臨不公平競爭的抱怨。」

艾塔爾也認同某些作法不對，像是法國農民依環境規定不得使用特定產品，但義大利等鄰近國家農民仍可使用。

農民也對他們的生活條件深感不滿，像是薪資少、年金低，官僚繁文縟節。

全國農人工會聯盟（FNSEA）主席羅梭（Arnaud Rousseau）昨天表示，工會成員希望政府能有更多作為。

路透社報導，法國農業部長費諾（Marc Fesneau）今天表示，法國希望本周內做出決定，以修改歐洲聯盟（EU）「自然復育法」（Nature Restoration Law），協助國內的農民。這項法規是關於在最新生物多樣性要求下農地必須休耕的規定。

費諾告訴法國第2電視台（France 2）：「在接下來的48小時，我們將提出一些措施。」

費諾說，去年通過的歐盟「自然復育法」是爭議議題之一，法國希望能夠修改，以協助國內的農民。

比利時農民今天也展開抗議，歐洲各國許多農民抱怨在面臨國際競爭和全球化之際，歐盟對他們的協助不足。

歐洲議會去年通過歐盟「自然復育法」，以復原遭破壞的自然生態環境，扭轉歐洲自然棲息地萎縮的問題，而引發激烈的爭議。

然而，不少農民抱怨此舉將對他們的生計造成衝擊。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1130129