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涉走私極度瀕危丑角箭毒蛙 巴西女子波哥大機場被捕

2024/1/30 18:08
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（中央社波哥大29日綜合外電報導）哥倫比亞當局今天在波哥大機場（Bogota Airport）查獲遭走私販運的130隻丑角箭毒蛙（oophaga histrionica），並逮捕一名攜帶毒蛙的巴西婦女。

這名女子原訂前往巴西聖保羅（Sao Paulo），中途停留巴拿馬；她私運這些色彩繽紛的丑角箭毒蛙，並用底片小盒將牠們裝起來。

波哥大環境單位首長蘇鐸（Adriana Soto）在分享給媒體的影片中表示，這名女子「聲稱是當地人將這些毒蛙當作禮物送給她」。

丑角箭毒蛙身長不到5公分，生活在厄瓜多和哥倫比亞之間太平洋沿岸及中南美洲其他國家的潮濕森林中。

波哥大警長阿雷巴洛（Juan Carlos Arevalo）表示，「這種瀕危物種在國際市場上很受歡迎」，又說私人收藏者可能為每一隻丑角箭毒蛙付上1000美元。

國際自然保育聯盟（IUCN）將丑角箭毒蛙列為極危（critically endangered）物種。

警方報告指出，攜帶丑角箭毒蛙的女子因涉嫌違反野生動物管理法被捕，隨後被移交給檢察官辦公室。

哥倫比亞是世界上生物多樣性最豐富的國家之一，走私販運動物情事在哥倫比亞很常見，尤其是兩棲類、小型哺乳動物和海洋動物的身體部位，例如鯊魚（魚翅）等。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1130130

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