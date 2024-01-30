布吉納法索、馬利與尼日退出ECOWAS 非盟表遺憾

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（中央社奈洛比30日綜合外電報導）非洲聯盟（African Union）今天表示，對布吉納法索、馬利和尼日軍事政權退出西非經濟共同體（ECOWAS）的決定「深感遺憾」。

法新社報導，非盟表示，非洲聯盟委員會（AU Commission）主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）「呼籲地區領袖加強西非經濟共同體領導層與上述3國間的對話」，這3個國家指控西非經濟共同體對它們的主權構成威脅。

布吉納法索、馬利和尼日28日透過聯合聲明宣布這項決定，這3個國家自政變以來，便與西非經濟共同體關係緊張。

布吉納法索、馬利和尼日是1975年成立的西非經濟共同體創始成員，但3國發生推翻民選政府的軍事政變後，西非經濟共同體對它們實施制裁。

尼日、布吉納法索和馬利的政變分別發生於去年7月、2022年和2020年。

這3個已組成沙赫爾國家聯盟（Alliance of Sahel States, AES）的國家28日表示，西非經濟共同體已「受到外國勢力影響，背叛其創始原則」，且是「對成員國及其人民的威脅」。

非洲聯盟今天表示，非盟委員會願意為友好對話提供一切力所能及的協助。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130130