越南能源貪腐頻傳 又有政治局委員自請去職

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（中央社記者陳家倫河內31日專電）越南經濟、能源貪腐弊端頻傳，越共中央政治局委員、中央經濟委員會主任陳俊英今天請辭獲准。自2021年初越共13大以來，越南已有3名政治局委員為貪腐負責自請下台。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越共中央辦公廳今天下午發布通告，越共中央委員會今天召開中央臨時會議審查陳俊英（Tran Tuan Anh）請辭與退休一案。

陳俊英將辭去第13屆越共中央政治局委員、中央委員會委員與中央經濟委員會主任等職務。

越共中央委員會指出，陳俊英在2016到2021年擔任工商部黨幹事委員會書記、部長期間，組織內部發生多起違法行為，多名官員和黨員違反法律規定，遭到刑事、黨紀和行政處分，陳俊英應承擔領導人的政治責任。

深知自己對黨和人民的責任，陳俊英已提出辭去職務、退出工作並退休的申請。此案獲越共中央委員會批准。

越共中央檢查委員會去年12月底認定，工商部黨幹事委員會違反民主集中制原則及工作規定，責任缺失、領導指揮不嚴，導致工商部及許多機構和個人嚴重違反黨的規定和國家法律。

報導表示，在建議並頒布太陽能、風電發展機制、實施「國家第七號電力規劃」、建議並頒布汽油和石油貿易的經營、供應管理和核發許可的機制、價格穩定基金的管理與使用，以及建立、評估、批准、招標和實施由國際進步股份公司（AIC）實施的提案和計畫等方面有違規，許多官員和黨員受處分且須負刑責。

報導指出，這些違法行為「後果嚴重，難以克服，國家資金和資產遭受巨大損失，造成社會資源浪費，引起社會輿論憤怒。」

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除陳俊英外，多名高階官員先前陸續受到處分，包括前副總理鄭廷勇（Trinh Dinh Dung）和前部長、政府辦公室主任梅進勇（Mai Tien Dung）遭到譴責。工商部副部長杜勝海（Do Thang Hai）、前工商部副部長黃國旺（Hoang Quoc Vuong）被逮捕並開除黨籍。

自2021年初越共13大至今，已有3名越共中央政治局委員辭職，包括時任常務副總理范平明（Pham Binh Minh）、時任國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）與陳俊英。越共13屆政治局當初共有18名委員，現在剩下15人。（編輯：韋樞）1130131