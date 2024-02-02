法議員避談盧沙野跳針事件 台灣議題成雙方分歧點

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（中央社記者曾婷瑄巴黎1日專電）法國媒題昨天談論中方抗議「法國祝賀台灣大選」外交事件。中國大使盧沙野面對記者追問時跳針說「干涉中國內政」；法國議員卻避而不談。台灣不僅是「房間裡的大象」，更是法中分歧點。

法國電視1台（TF1）黃金時段時事節目「每日」（Quotidien）昨天探討台灣議題。電視台記者在節目中表示，台灣周邊區域的衝突很可能成為下一個在中國和西方強權之間的全球衝突點，而法國不能置身事外。

記者提到，法國和中國兩週前出現了重大外交事件，引起緊張關係，卻極少人注意。他指的是台灣總統大選後，法國外交部發出正式聲明，不僅慶祝台灣民主選舉，且沒有再出現上一屆大選時所用「地方民主」一詞。這個用詞被法國專家抨擊。

然而中國駐法大使盧沙野隨後秉持「戰狼外交」精神，於官網發布新聞稿，譴責法國干涉中國內政，更批評法方此舉「無法接受」，然法國政府並未對中方評論有所回應。

法、中雙方1月27日於科隆貝（Colombey-les-deux-eglises）的戴高樂紀念館舉行法中建交60週年紀念儀式，現場採訪的記者表示，「紀念儀式上有幾位法國地方代表，卻來了一堆中國外交官」。

法國電視1台記者在活動場合針對台灣議題當面詢問盧沙野，為何「無法接受」法國慶賀台灣選出新總統賴清德。

盧沙野表示，「這是對中國內政的干涉」，並跳針說，「台灣是中國的一部分」。記者追問法國慶賀台灣民主選舉應該是正常的，盧沙野明顯提高聲量的回答：「這不是民不民主的問題，而是中國主權和統一的問題」。

記者不放棄地詢問，「台灣民主投票不是好消息嗎？」對此盧沙野僅回覆，「那是您的觀點」，記者隨即被中國隨行人員架開。

法國參議員賽多（Bruno Sido）和科隆貝市長的談話內容也被法媒攝影機收錄。賽多說，「必須說他們真有野心，在台灣之後...」。

科隆貝市長巴布歐特（Pascal Babouot）立刻笑著提醒，「別說那麼大聲」；另一人則警戒地向後望了望媒體，說：「我們不想在這製造外交事件」。整個儀式無論台上或台下，沒有人提到台灣，台灣成了當天的禁忌字眼。

記者問參議員賽多今天是否有提及台灣，賽多回覆，「在這樣紀念的日子，不適合討論這種會引起爭端的議題吧」。

記者再問，「您談論法中關係，台灣兩週前（大選）可見雙方意見出現分歧」。賽多則表示，這只是「小分歧」，「只是空話」。

在參議員亨格利（Jean Hingray）與盧沙野敬酒後，法國電視1台記者在兩人面前提問，「法國慶賀台灣的民主選舉，在您看來這是好事嗎？」只見亨格利尷尬笑道：「不接受提問，今天不工作。」

記者繼續說，「這議題是房間裡的大象吧」。亨格利問：「什麼大象？」 之後表示，「台灣沒有問題啊」。

綠黨全國秘書長彤德利耶（Marine Tondelier）在節目中批評法國參議員，竟把台灣人的處境議題稱為「空談」。

她說：「即使不講台灣，在中國也有人遭到強烈的壓迫，就人權觀點來說，有非常嚴重的問題。為了經濟和外交利益，把人權議題藏在地毯之下，這真的很糟糕。中國發了則新聞稿大家就都安靜了，24小時不提人權，這對我們的民主而言，是極度令人憂心的。」（編輯：高照芬）1130202