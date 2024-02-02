紅海危機阻澳洲家畜出口 逾萬隻牛羊受困海上4週

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（中央社坎培拉2日綜合外電報導）紅海危機打亂全球海上航運，一艘載有約1萬6000隻家畜的出口船隻4週前從澳洲啟航前往以色列，但後來放棄紅海航線，澳洲政府下令返回澳洲港口，直到今天家畜仍被困在船上。

路透社報導，船上約有1萬4000隻綿羊及2000頭牛，基於生物安全規定，這些動物在未接受檢疫前，不能下船。官員尚未決定是否要卸下這些動物或讓船隻繞道非洲，歷經33天航程將這些家畜運往以色列。

官員表示，這些家畜健康良好，但部分政治人物及動保人士說，船上家畜面臨的困境造成殘酷虐待，呼籲澳洲政府將規劃禁止活綿羊出口的措施提前實施。

這艘船遭遇的情況起因於葉門叛軍青年運動（Houthi）攻擊行經紅海的貨運船隻，打亂全球貿易。

由於遭受攻擊的威脅，這艘掛有馬紹爾群島國旗的船隻MV Bahijah號放棄行經紅海的航線。

這艘船於1月29日抵達澳洲西部伯斯（Perth），當地受到熱浪襲擊，氣溫高達近攝氏40度。

澳洲農業部表示，仍在考量出口商、以色列公司Bassem Dabbah的申請，先卸下部分家畜再重新出口其餘動物。

農業部指出：「澳洲生物安全、船上動物健康及福祉是我們最優先考量的事項。」昨天船隻已進行補給及清潔，一名政府獸醫也在船上。

不過，產業人士質疑澳洲政府為何需要這麼長的時間來決定這艘船的去向。

路透社未能聯繫上Bassem Dabbah。

澳洲去年向海外出口逾50萬隻活綿羊及50萬頭活牛。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳昱婷）1130202