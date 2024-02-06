巴西農藥用量超越美中總和 每2天1人中毒死亡

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（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）巴西媒體報導，聯合國糧農組織（FAO）根據2021年數據公布的一項調查指出，巴西在農作物中使用的殺蟲劑已經超過中國和美國的總和，每2天就有1人因農藥中毒死亡。

巴西新聞網站BdF報導指出，根據聯合國糧農組織，2021年巴西共計施用防治蟲害農藥71.95萬噸。同年，人口幾乎是巴西7倍的中國施用了24.4萬噸，美國45.7萬噸，兩國加起來總共使用70.1頓，低於巴西的用量。

聯合國糧農組織數據指出，巴西是世界上使用農藥最多的國家，其次是美國，印尼排第3，2021年使用了28.3頓農藥，不及巴西的一半。

調查顯示，2021年，巴西每公頃農田使用10.9公斤農藥，美國 2.85公斤，中國1.9公斤。巴西人均使用3.31公斤殺蟲劑，美國1.36公斤，中國0.17公斤。

報導引述巴西土地改革協會（Abra）農業工程師泰謝拉（Gerson Teixeira）指出，巴西從數十年前選擇以出口為重點的農業生產模式，使巴西成為僅次於美國的世界第二大農產品出口國，尤其是大豆，但大豆作物高度依賴化肥和殺蟲劑。

根據聯合國糧農組織，1990年代，巴西每年消費5.11萬噸農藥，30年後數量成長13倍。

泰謝拉表示，巴西農業原以為轉基因大豆會減少對農藥和化肥的需求，結果增加對兩者的依賴。

泰謝拉提出世界銀行的數據也指出，巴西是世界第2大化肥消費國，僅次於中國。巴西農業使用的肥料，87%依賴進口。根據聯合國糧農組織，巴西是世界上最大的化肥進口國，佔全世界化肥消費的18%，美國消費13%，中國5%。

巴西也是世界最大農藥進口國，根據巴西環保署（Ibama），2022年進口量為28.3噸。

歐洲環境網站「歐洲地球之友」（Friends of the Earth Europe）2022年發佈的報告指出，由於巴西農藥使用量越來越多，每2天就有1人因使用農藥中毒死亡，1/5受害者是19歲以下的兒童或青少年。

根據聖保羅大學（USP）地理系教授龐巴迪（Larissa Bombardi）的著述，歐洲集中了世界1/3的農藥產量，但歐洲當局已經禁止使用269種殺蟲劑，因為它們對健康造成損害。在巴西等國家，只有不到30種農藥被禁用。

龐巴迪指出，在巴西10種用量最多的殺蟲劑中，有5種被歐盟禁止。2010年至2019年，巴西種植面積成長29%，農藥使用量成長78%。

龐巴迪表示，巴西依賴殺蟲劑的農業模式對人類和地球都有害，只有以生態農業為重點的土地改革才能解決問題。（編輯：高照芬）1130206