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瑞典哥特堡市議會討論與台灣交流 遭中國使館警告

2024/2/9 09:29
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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩8日專電）瑞典哥特堡市議會討論是否與台灣城市建立姊妹市，減少對中國依賴，拓展對外交流。提案遭中國駐瑞典大使館抗議，中國大使館寄信警告哥特堡市議會遵守一中政策。

瑞典哥特堡郵報（Goteborgs-Posten）報導，哥特堡市議會之前有自由黨與基督教民主黨籍議員提案，希望與台灣城市締結姊妹市，遭到中國駐瑞典大使館關注，並警告哥特堡市議會遵守一中政策，「正確」處理台灣議題，不要利用台灣議題，電子郵件中也強調，台灣議題是中國利益「核心中的核心」。

郵件指出，「正確」處理台灣議題是瑞典與中國健康、穩定合作交流的根基。這包括城市間的交流。

哥特堡市與中國上海市為姊妹市，在過去幾年，瑞典與中國關係降至冰點、中國資金越來越受到質疑、中國對瑞典國家安全的威脅增加之際，許多瑞典城市解除了跟中國城市的姊妹市關係。

不過，哥特堡市議會雖然持續有提案建議取消與上海的姊妹市關係，但因為各種因素而未通過，包括經濟因素。中國吉利集團收購在哥特堡的富豪汽車公司（Volvo Car Corp.），在哥特堡提供上萬個工作機會，中國曾警告若取消姊妹市，將會為哥特堡市帶來「後果」。

有關與台灣城市締結姊妹市的提案，曾訪台的自由黨籍議員莫漢森（Simona Mohamsson）是提案人之一，她認為市議會應有提案與決議的自主性，不該受到中國威脅。

莫漢森說，民主國家之間的貿易與交流才是長久的，她認為民主價值應該放在經濟利益之前。

然而，執政聯盟之一的社會民主黨籍市議員卻認為，這個提案不是個好主意，應該在國會、政府的中央層級去討論，而不是在市政府。因為市政府財政很艱難，右傾的中央政府刪除許多與教育、照護、醫療相關的預算，市議會應該著眼於解決在地問題。

溫和黨籍市議員也表示，不該在市政府層級處理外交問題。

駐瑞典代表谷瑞生對哥特堡郵報表示，台灣樂見與哥特堡締結姊妹市的提案，也呼籲哥特堡市長到台灣旅遊，了解台灣的文化、教育、經濟與氣候等軟性議題。

谷瑞生呼籲，瑞典與台灣的交流，不該受中國阻礙。（編輯：郭中翰）1130209

#上海
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