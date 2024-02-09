馬尼拉墓地出生長大不畏逝者 居民：活人才可怕

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（中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電）馬尼拉北部公墓是馬尼拉最大、最古老的公墓之一，住著數千名收入維薄、靠看守墓地和埋葬死者等工作維生的居民。一位居民說，住在墓地裡不可怕，「你應該害怕的是活人」。

馬尼拉北部公墓占地54公頃，建成於1904年，至今已有120年歷史。

對多數菲國人來說，這座公墓是美國殖民菲律賓時期撰寫著名愛國詩詞「我的祖國」（Bayan Ko）的詩人迪赫素斯（Jose Corazon de Jesus）、1923年奪得拳擊世界蠅量級冠軍的首位亞洲人潘丘比亞（Pancho Villa），以及2004年競選總統，以些微差距失利敗給雅羅育（Gloria Macapagal Arroyo）後抑鬱而終的傳奇演員柏吾（Fernando Poe Jr.）等名人永眠之地。

除了3位前總統羅哈斯（Manuel Roxas）、麥格塞塞（Ramon Magsaysay）和歐斯梅尼亞（Sergio Osmeña），前總統奎松（Manuel Quezon）1979年移葬到奎松紀念圓環前，遺骨也埋葬在此。這裡還樹立著一座紀念碑，緬懷1963年代表菲律賓赴希臘參加世界童軍大露營，卻不幸因飛機失事墜海喪生的24名童子軍。

清早走進這座公墓，四處可見男男女女拿著掃把打掃大小石棺、三輪餐車載著香噴噴的小圓麵包迎面而來、孩童在墓地間追逐玩鬧、居民打赤膊推著桶裝水、摩托三輪車噗噗噗駛過、小吃攤前食客三三兩兩、石棺旁的菲式「柑仔店」、投幣式Wifi販賣機，還有瘦削男子在石棺上睡覺、休憩、談天說地，就像馬尼拉隨處可見的社區，充滿蓬勃生活氣息。

45歲的維里亞多（Randy Villados）在這座「墓地貧民窟」度過人生32年時光。他是墓地看守人之一，有時也協助埋葬死者。

維里亞多告訴中央社，居民選擇住在公墓的原因是「沒有其他地方可以去」。

維里亞多說：「我們付不起外面的租金。這裡不必付租金，水很便宜，我們負擔得起幾個儲水桶的水，不像在外面，水電費都要跳表計費。」

被問到住在墓地裡不可怕嗎？維里亞多笑道：「一點也不。活人比較可怕。」

他表示：「我們是埋葬他們的人。死者要怎麼跑出來？所以活人很可怕，可以殺了你；只要他們想，可以做出任何事。對死者的恐懼都是想像出來的。」

維里亞多說，在公墓裡「我們有時有東西吃，有時沒東西吃。有時我們相處得很好，有時因為飢餓和妒忌而爭鬥。我們試著分享，但有時候我們沒有任何東西可以分享。所以有時我們團結一致，有時做不到」。（編輯：韋樞／郭中翰）1130209

馬尼拉北部公墓有「墓地貧民窟」之稱，走進公墓，雖然石棺隨處可見，卻充滿蓬勃生活氣息。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年2月9日

馬尼拉北部公墓有「墓地貧民窟」之稱，住著數千名收入維薄、靠看守墓地和埋葬死者等工作維生的居民。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年2月9日

馬尼拉北部公墓是馬尼拉最大、最古老的公墓之一，也是1923年奪得拳擊世界蠅量級冠軍的首位亞洲人潘丘比亞（Pancho Villa）永眠之地。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年2月9日