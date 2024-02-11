為保百年安心 東京推廣都市強韌化應變5大危機

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（中央社記者戴雅真東京11日專電）日本因國土位置與地形、氣象等因素，自古以來颱風、豪雨、洪水、地震等自然災害不斷。為強化災害應變，東京都政府推動「都市強韌化計畫」，目標是確保下一代在未來百年內能夠安心。

近年來，世界各地重大自然災害諸如地震、洪水、森林火災等頻傳。根據聯合國減災辦公室（UNDRR）數據，全世界在1970至1979年間僅發生711件天然災害，但在2010至2019年間有多達3165件，成長4.5倍；光是在2023年，就有土耳其、摩洛哥等地發生大地震，還有颶風、洪水、火山爆發、夏威夷野火等。

日本過去在1923年發生過關東大地震、1995年阪神淡路大地震、2011年東日本大地震，對颱風、洪水等更是不陌生。而近年來受到氣候變遷影響，自然災害的規模似乎有擴大趨勢，帶來的經濟損失金額更是直線飆升。

為了下一代的安全著想，東京都政府在2022年提出強韌化計畫，並於關東大地震100週年的2023年正式啟動。

東京都政府「都市強韌化計畫」擔當課長藤崎哲朗表示，這項計畫主要目的是加強東京應變風災水患、地震、火山噴發、電力通信中斷，以及爆發傳染病等5種危機，目標是讓東京「在未來100年都能安心」，預計未來10年投入7兆日圓，在2040年前達到總規模17兆日圓。

其中，為了防治風災水患，政府措施包括設立土石流捕捉網、下水道整備、提出地鐵與地下街防淹水對策、實施去電線桿化與路樹健檢，以及加強堤防高度等。此外，為防河水氾濫，東京的許多河流進行河道拓寬，並在多處設立儲蓄與調節水量的「調節池」。

為了應對地震發生，則有住宅耐震化、確保緊急物資與自主發電等相關措施。藤崎哲朗表示，東京的住宅耐震化率從2005年的76.3%，提升至2010年的81.2%，在2019年更是提升至92.0%，最終目標是達成100%。

藤崎哲朗也表示，依照過去經驗，地震後常發生大火，甚至火災造成的傷亡比地震更多。為了防止大規模火災，政府擴大道路寬度，確保建物之間留有足夠空間；此外，由於木造建築較容易導致火勢蔓延，政府也推動道路周邊建物從木造改成混凝土，希望起到防火巷作用，預防延燒。

他表示，硬體建設方面，透過提高建物耐震性，以及強化都市防火方面著手；軟技術方面，則包括在災後利用無人機與社群媒體了解受災情況，並透過演習等提高防災意識，希望打造一個發生地震後「不會倒、不會燒、能夠得救」的城市。（編輯：張芷瑄）1130211