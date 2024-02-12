大馬人淪詐騙豬仔 內政部長：不排除仿台灣機場攔查

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（中央社記者黃自強吉隆坡12日專電）馬來西亞人赴緬甸淪詐騙「豬仔」時有所聞，非政府組織雖協助救援但成效有限，內政部部長賽夫丁認為，不排除仿效台灣做法，在機場攔查疑似赴緬甸與柬埔寨的大馬公民。

馬來西亞當地人多形容被誘騙赴緬甸或柬埔寨的受害人為「豬仔」。賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）昨天接受大馬當地媒體聯訪，分析淪為詐騙集團受害人或豬仔的4種情況。

根據東方日報、星洲日報等當地媒體報導，賽夫丁認為不排除仿效台灣，在機場攔查飛赴緬甸與柬埔寨的大馬公民。

賽夫丁表示，警方調查受害人或豬仔後，認為可以分為4種模式。第一種是受害人是屬於天真型，完全不了解要從事詐騙工作，僅了解對方提供機票、薪資優偓、工作輕鬆與生活舒適，如一旦踏入陷阱才發現全然不是那麼一回兒事。

他指出，第2種受害人是自始自終都了解要從事詐騙工作，卻仍執意前往，一旦被詐騙集團囚禁，才對外求救宣稱是受害人。

他並分析第3種模式是有其他目的才去緬柬，諸如賭博輸了無法還債，結果在地下錢莊的遊說下成為豬仔。

第4種模式則的確是詐騙集團受害人，但這些人卻重作馮婦，重操詐騙。報導指出，有時候全家都是受害者，父母親與孩子都在一起。

賽夫丁稱，這4種模式以前兩類最多，諸如可能由於生活壓力，就毫不知情下上當，其它就是明知是詐騙仍願跌入騙局。

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他並說，馬來西亞政府的首要任務是要解救這些受害人，要確保能夠平安返國。

馬來西亞國際人道主義組織（MHO）多次扮演救援任務，國會議員李健聰（Lee Chean Chung）甫於春節前召開記者會，公布兩名33及34歲的受害者透過網路謀職慘遭詐騙，最後被賣到緬甸淪為豬仔。馬來西亞人民公正黨（Parti Keadilan Rakyat）泗岩沫（Segambut）區部署理主席鄭成隆（Deric Teh）、馬來西亞國際人道主義組織成員辜健鈫（Daniel Khoo）也多次宣導反詐騙案例。（編輯：陳承功）1130212