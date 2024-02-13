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路透：法國提議真主黨撤兵 盼終止以黎邊境衝突

2024/2/13 21:56
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（中央社巴黎13日綜合外電報導）路透社報導，法國已向黎巴嫩當局提出書面建議，盼終結真主黨與以色列的敵對行動，並解決以黎邊境問題。巴黎還呼籲真主黨精銳部隊等戰鬥人員撤至距離邊境至少10公里處。

據路透社看到的文件，這項建議旨在終結伊朗支持的真主黨（Hezbollah）和以色列在邊境地區的戰鬥。上述敵對行動與加薩戰爭同時進行，加劇國際社會對爆發毀滅性全面對抗的擔憂。

4名黎巴嫩高階官員和3名法國官員表示，這份文件是西方出面調解期間，向貝魯特提交的第一份書面提案。上週已由法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）交給包括黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）在內的黎國高階官員。

根據這份建議，黎巴嫩武裝團體真主黨將拆除靠近邊境的所有房舍和設施，並將精銳的拉德萬部隊（Radwan）和反坦克系統等武裝力量撤至邊境以北至少10公里處。

塞儒內昨天在記者會上表示：「我們已提出建議，正在與美方接洽。重要的是集合所有倡議，以帶來和平。」1名法國外交消息人士指出，這份文件已送交給以色列、黎巴嫩與真主黨。

美國國務院發言人表示，美國將「繼續與以色列和黎巴嫩共同探索所有外交選項，以恢復平靜，並避免局勢升級」。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1130213

#法國
#真主黨
#以色列
#黎巴嫩
#貝魯特
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