更多編輯台推薦新聞：
大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節
娛樂

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
初五迎財神 大樂透頭獎1.6億 百萬大紅包獎號這邊看
首頁 / 國際

印度警方封路阻示威農民進首都 出動無人機投催淚彈

2024/2/14 20:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里14日綜合外電報導）大批示威的印度農民今天連續第2天開著耕耘機，試圖突破警方封鎖線，朝首都前進，並與維安部隊爆發衝突。電視畫面顯示，印度當局出動無人機，向抗議農民投下催淚彈。

綜合路透社和法新社報導，印度農民團體與政府當局針對保證農作物最低價格的談判於12日宣告破裂。昨天上午，數以百計印度農民，有人乘坐卡車，有人推著上頭裝滿食物、寢具和其他補給品的推車，步行朝德里前進。

抗議的農民在旁遮普省（Punjab）和哈雅納省（Haryana）之間的山布（Shambhu）遭安全部隊擋下，山布距離首都近200公里。

印度當局昨天首度發射催淚彈，警方今天又在駕駛耕耘機的農民試圖拖走路障，清出道路繼續前進之際，出動無人機投下催淚彈。

旁遮普農工鬥爭委員會（Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Committee）秘書長潘德赫（Sarvan Singh Pandher）告訴印度亞洲國際新聞社（ANI）：「我們希望總理親自出面和農民溝通。」

印度農民不滿政府當局未兌現2021年的承諾。當年政府承諾提供更好的農作物價格。

亞洲國際新聞社拍到的畫面顯示，首都周邊地區處處可見嚴密的維安，除了成排的路障和水泥空心磚，還有鐵絲網和空貨櫃在旁，以在必要時當作障礙物使用。

影片中還可見一身鎮暴裝束的維安部隊在旁待命。

印度農民本週發動「前進德里」（March to Delhi）示威，以呼應2021年1月的抗議行動。當年數千名農民在通往新德里的主要高速公路旁紮營抗議長達1年，並在1月26日「共和國日」突破路障，進入新德里。

不過，這次農民駕駛的數百輛耕耘機，遭警方部署的水泥空心磚路障和帶刺鐵絲網擋下。

這些抗議的印度農民除要求當局立法保證作物最低價格，還有減免貸款等其他一連串的讓步。

由於印度農民人數龐大，農民團體也擁有政治影響力，這波抗議選在印度可能於4月展開大選之際。

根據政府統計數據，印度14億人口中有2/3務農維生，農業產值占印度國內生產毛額（GDP）近1/5。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1130214

#示威
#印度
#農民
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.16