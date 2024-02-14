印度警方封路阻示威農民進首都 出動無人機投催淚彈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里14日綜合外電報導）大批示威的印度農民今天連續第2天開著耕耘機，試圖突破警方封鎖線，朝首都前進，並與維安部隊爆發衝突。電視畫面顯示，印度當局出動無人機，向抗議農民投下催淚彈。

綜合路透社和法新社報導，印度農民團體與政府當局針對保證農作物最低價格的談判於12日宣告破裂。昨天上午，數以百計印度農民，有人乘坐卡車，有人推著上頭裝滿食物、寢具和其他補給品的推車，步行朝德里前進。

抗議的農民在旁遮普省（Punjab）和哈雅納省（Haryana）之間的山布（Shambhu）遭安全部隊擋下，山布距離首都近200公里。

印度當局昨天首度發射催淚彈，警方今天又在駕駛耕耘機的農民試圖拖走路障，清出道路繼續前進之際，出動無人機投下催淚彈。

旁遮普農工鬥爭委員會（Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Committee）秘書長潘德赫（Sarvan Singh Pandher）告訴印度亞洲國際新聞社（ANI）：「我們希望總理親自出面和農民溝通。」

印度農民不滿政府當局未兌現2021年的承諾。當年政府承諾提供更好的農作物價格。

亞洲國際新聞社拍到的畫面顯示，首都周邊地區處處可見嚴密的維安，除了成排的路障和水泥空心磚，還有鐵絲網和空貨櫃在旁，以在必要時當作障礙物使用。

影片中還可見一身鎮暴裝束的維安部隊在旁待命。

印度農民本週發動「前進德里」（March to Delhi）示威，以呼應2021年1月的抗議行動。當年數千名農民在通往新德里的主要高速公路旁紮營抗議長達1年，並在1月26日「共和國日」突破路障，進入新德里。

不過，這次農民駕駛的數百輛耕耘機，遭警方部署的水泥空心磚路障和帶刺鐵絲網擋下。

這些抗議的印度農民除要求當局立法保證作物最低價格，還有減免貸款等其他一連串的讓步。

由於印度農民人數龐大，農民團體也擁有政治影響力，這波抗議選在印度可能於4月展開大選之際。

根據政府統計數據，印度14億人口中有2/3務農維生，農業產值占印度國內生產毛額（GDP）近1/5。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1130214