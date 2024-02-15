聯準會官員：通膨明確趨緩 不必因單月數據慌張

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（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）美國1月通膨高於預期以致股市重挫後，聯準會官員古爾斯比今天說，半年來通膨明確趨緩，不必因單月數值慌張。考量到就業市場，高度限制性貨幣政策維持時間不宜太長。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）在紐約出席智庫外交關係協會（CFR）活動時說：「如果通膨升溫，不代表我們偏離目標，我們可能仍在邁向目標的路徑上。就算數值時而升高或起伏不定，也不足為奇。」

勞工部昨天公布，美國1月消費者物價指數（CPI）年增率從3.4%降至3.1%，創去年6月以來新低，但高於市場預期的2.9%。美股賣壓湧現，道瓊工業指數大跌524點，創去年3月以來最大單日跌幅；今天盤勢回穩，道瓊指數反彈151點。

古爾斯比強調觀察長期趨勢更重要，並說：「大家不要因單月CPI數值高於預期就大驚小怪。」

聯邦準備理事會（Fed）致力將一度衝上40年高點的通貨膨脹壓到目標2%。古爾斯比說，通膨緩和趨勢明確，過去7個月數值很接近目標。聯準會偏好參考的個人消費支出（PCE）物價指數中，貨品價格下跌、服務通膨趨緩，但住宅服務通膨尚未如預期緩和，是「待解謎題」。

根據勞工部數據，1月包含房租的居住費用月增0.6%，占整體物價漲幅2/3。民間數據顯示美國多地房租由漲轉跌，專家預期這將逐漸反映在官方數據上，但過程遠比預期長。

古爾斯比說，房租是讓通膨達標的「重要拼圖」，卻是最反常的類別，他十分重視這項數據。

聯準會為壓制通膨，2022年3月起積極升息，隨著通膨趨緩，升息步調放慢，去年7月聯邦資金利率目標區間升至2001年初以來最高點後維持至今。聯準會1月底暗示下一步是降息，但強調前提是對通膨持續朝目標2%回歸「更有信心」。

古爾斯比說，約一年內升息5個百分點，幾乎沒有前例可循。聯準會迅速緊縮政策後，他認為現在「限制程度很高」。

聯準會雙重使命是實現物價穩定、充分就業。古爾斯比說：「你不想維持這種歷史性限制程度太久，如果維持的話，你可能就要思考雙重使命中的就業層面了。到目前為止，我們只思考雙重使命中的通膨層面，因為就業層面狀態良好。」

聯準會官員去年12月預測，今年底通膨率將降至2.4%，全年3度降息。數週前，投資人普遍預期聯準會全年降息次數會更多；眼見1月就業成長、通膨率高於預期，投資人與聯準會官員預測趨於一致，研判聯準會最有可能在6月啟動降息。

被問及聯準會是否真的會在通膨未達標的情況下降息，古爾斯比回答：「官員預估中值顯示，通膨率2.4%情況下會有多次降息。」（編輯：郭中翰）1130215