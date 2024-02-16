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印度移工MOU簽了 勞動部：開放行業人數由台灣決定
首頁 / 國際

4名台灣通緝犯赴大馬準備詐騙 還沒開工就被逮

2024/2/16 17:25
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（中央社吉隆坡16日綜合外電報導）馬來西亞警方今天在記者會中宣布逮捕4名台灣通緝犯和馬國本地的3男1女，這4名台灣男子剛到馬來西亞約1至2天，正準備架設電信詐騙機房，還沒有「開工」就被逮捕。

馬來西亞「中國報」和「星洲網」報導，武吉安曼商業犯罪調查部總監拉姆里（Ramli Yoosuf）於記者會表示，大馬警方和台灣警方合作，1月30日突襲首都吉隆坡2個處所，逮捕年齡介於31歲至44歲的8人。

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拉姆里提到：「落網嫌犯試圖在我國設立詐騙機房，不過尚未開始運作就被警方搗破。警方在行動中起獲12部手機、3本護照、1份文件並扣押2輛轎車。」

他還說，根據台灣警方情報，4名台男因涉詐騙和組織犯罪而遭通緝，剛入境大馬約1至2天，企圖設置詐騙機房，但還沒開始運作就遭逮捕，「警方已將4名台灣嫌犯交給移民局，採取下一步行動」。（編輯：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1130216

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