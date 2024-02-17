超級盃封王遊行爆槍擊 泰勒絲捐315萬慰死者家屬

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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL堪薩斯酋長日前在密蘇里州堪薩斯市慶祝超級盃封王，卻爆發槍擊造成1死。美國流行樂壇巨星泰勒絲今天捐出10萬美元（約新台幣315萬元）給罹難者家屬。

堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）本月11日擊敗舊金山49人（San Francisco 49ers），拿下超級盃冠軍。14日槍擊案發生時，泰勒絲（Taylor Swift）的男友、堪薩斯酋長邊鋒凱爾西（Travis Kelce）正在和隊友慶功。

唯一在這起槍枝暴力事件中喪命的是堪薩斯市（Kansas City）43歲電台知名DJ羅培茲－嘉爾萬（Elizabeth Lopez-Galvan），家屬在募款網站GoFundMe設立悼念網頁，網頁今天凌晨貼出泰勒絲捐出兩筆各為5萬美元的款項。

路透社和法新社報導，泰勒絲捐款時在網頁上留言：「為您失去親人的哀痛致上我最深切的悼念和慰問。愛您，泰勒絲。」

泰勒絲的代表向美國有線電視新聞網（CNN）和娛樂業界刊物「綜藝」（Variety）證實這兩筆款項確實來自泰勒絲本人。

截至今天中午，募款頁面顯示，加上泰勒絲的10萬美元捐款，羅培茲－嘉爾萬的家屬已募得近28萬美元，遠遠超過當初設定的7萬5000美元目標。

募款網頁上方的訊息寫道，這筆資金是為了讓羅培茲－嘉爾萬的親人在「經歷這段令人無法想像的悲劇之際」，提供他們「至關重要的經濟支持」。羅培茲－嘉爾萬已婚，育有兩個小孩。

這起槍擊案另造成22人受傷，包括9名孩童。槍擊地點位於堪薩斯市中心的聯合車站（Union Station）附近。

警方說，案發現場已尋獲數把槍，導火線是「數人之間爭執」，最後擦槍走火，並非鎖定慶祝活動攻擊。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1130217