YouTube前CEO學霸兒陳屍宿舍 疑吸毒過量暴斃

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（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）美國科技界女強人YouTube前執行長沃潔斯基去年卸任，表明要專注家庭，未料她就讀名校加州大學柏克萊分校的19歲兒子最近陳屍宿舍，疑似因為吸毒過量暴斃。

美國「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，沃潔斯基（Susan Wojcicki）是科技界最知名女性執行長之一，於去年2月卸下YouTube執行長職務，並在告別信寫道，卸任是為了專注在「我的家庭、健康與我熱愛的個人計畫上」。

但沃潔斯基的親屬及當局最近表示，她的兒子特羅珀（Marco Troper）13日下午被發現在加大柏克萊分校（UC Berkeley）克拉克柯爾校區（Clark Kerr Campus）宿舍內失去知覺。

根據「洛杉磯時報」，急救人員到場後採取挽救生命的措施，但無法救活這名19歲大學新生。當局指出，沒有謀殺跡象。

特羅珀的外婆艾斯特（Esther Wojcicki）14日在她的臉書帳號發文，證實了外孫的死訊。她寫到，特羅珀逝世令家人「震驚到難以置信」。

艾斯特告訴「帕羅奧圖每日郵報」（Palo Alto Daily Post）及新聞網站SFGate，外孫的死因可能是藥物過量導致，她的家人希望毒品檢驗報告可以提供一些答案。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1130219