印度示威農民與政府談判破裂 將向新德里行進

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（中央社記者林行健新德里20日專電）印度農民要求政府立法保證所有農作物收購價格，雙方談判破裂，農民團體揚言明天起繼續朝首都新德里行進。

來自旁遮普省（Punjab）、哈雅納省（Haryana）與北方省（Uttar Pradesh）等地的數千名農民，大約兩週前開始在德里周邊集結，德里警方封鎖進入德里的要道，並以催淚彈及消防水柱阻止農民前進，周邊地區也被斷網。

農民「前進德里」示威活動受阻後，改在德里外圍紮營，展現長期抗爭意志。農民的主要訴求包括政府立法保證「所有」農作物最低支持價格（MSP）、免除農民貸款以及為農民提供退休金等。

最低支持價格政策實施範圍包括22種農作物，一旦這些農作物的市場價格過低，政府將以「最低支持價格」收購，以保障農民收入。這項政策雖已行之有年，但沒有法律依據，農民擔憂隨時可能被取消。

在18日晚間舉行的第4輪談判，中央政府提出願以最低支持價格收購豆類作物、玉米、棉花等，為期5年。農民團體考慮後，今天拒絕政府的提議，指稱政府只想「轉移及稀釋」農民的訴求，無意真正解決農民的問題。

農民領袖潘德赫（Sarwan Singh Pandher）今天在接受電視台訪問時說：「我們會在21日向德里行進，政府將為一切後果負責。」

潘德赫補充，農民過去幾天並未強行突破警方路障，他們只希望以和平方式進入德里的「示威區」表達心聲，政府不應阻擋他們。

「示威區」是指德里天文台附近一塊小廣場，所有組織或團體在取得轄區警局許可後，均可在這裏舉行示威活動。

印度農民早在2020年就因總理莫迪（Narendra Modi）政府廢除「農業三法」而發動大規模示威，他們在德里外圍紮營抗爭一年多，直到政府做出多項承諾後才撤離。但農民最近聲稱，政府迄今尚未兌現承諾。

印度預定今年4月或5月舉行大選，外界認為農民選在這時示威，是經過精細的政治計算。（編輯：郭中翰）1130220