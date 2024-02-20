埃及為救乾涸銀行 推超高利率定存並暫停海外用卡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者施婉清開羅20日專電）近幾年美元常捉襟見肘的埃及為補缺口，向民眾推出新政策以「調頭寸」。1月數家埃及銀行推出新超高利率方案，僅40多天吸金達6770億埃鎊（約新台幣6892億元）。

據埃及媒體金字塔報（Al Ahram）報導，埃及兩家最大銀行埃及國家銀行（NBE）和埃及銀行（Banque Misr），在1月5日推出新一年期定存方案，年利率高達27%，月利率為23.5%，且在短短42天內就分別發出共4500億埃鎊和2270億埃鎊的定存單。

民眾可透過銀行的行動應用程式操作此定存方案，連未成年人和外國人都可辦理。

根據埃及國家新聞局（SIS）公布，埃及目前通膨率為26.7%。此一年期定存方案主要為因應埃及此刻正面臨的嚴重通膨問題，藉由提供高獲利的投資選項來保留資金。

繼去年推出的25%年利率和22.5%月利率定存單到期後，銀行再度拋出新高利率吸金。去年首推高利率定存時，同樣在不到一個月的時間內就籌措到約4600億埃鎊資金。

埃及中央銀行自去年3月至今，已對當地貨幣（埃鎊）實施三次貶值。這導致埃鎊兌美元的貶值超過100%，從去年初的15埃鎊兌換1美元，到現在要用雙倍的埃鎊兌換。

埃鎊重貶也讓高度仰賴進口的大宗物資價格瞬間大漲，連帶使得整個市場的各項民生用品及商品都隨這波調價上漲不停。

現在埃及在貨幣方面正經歷許多問題，包括官方市場和平行市場（黑市）的埃鎊匯率差距，目前銀行掛牌匯率是30.95埃鎊換1美元，黑市卻已經喊到65至67埃鎊。

政府為緩解埃及近兩年遭受的嚴重美元短缺問題，並消弭黑市活動，埃及中央銀行近日又發布一系列新措施。

其中一項是針對埃及人在海外使用信用卡交易的限制。根據新規定，持卡人必須提供使用信用卡時，人在海外當地的書面證明，否則就會被停卡。

埃及為減輕外匯儲備不足的壓力，中央銀行已在去年10月宣布，暫停讓埃鎊金融卡持卡人在海外使用金融卡購物和提取當地貨幣的交易方式。

埃及匯豐銀行也規定，自去年10月起，每月在埃及境外提取當地貨幣現金的限額為每月1000美元或等值貨幣金額。

因此在今年2月初，埃及國家銀行和埃及銀行為擁有美元帳戶客戶推出一款名為Visa Platinum的新型金融卡，方便客戶在海外直接以帳戶內的美元購物，每月支出上限為2萬美元。

埃及銀行業消息人士向金字塔報解釋說，有些持卡人在海外以埃鎊金融卡提取現金（尤其是美元），然後在埃及的平行市場轉手出售，利用金融卡與黑市的匯率差價獲利。（編輯：陳惠珍）1130220