敘利亞國營媒體：以色列襲大馬士革住宅區 釀2死

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社大馬士革21日綜合外電報導）敘利亞官方媒體報導，以色列今天對敘利亞首都大馬士革（Damascus）住宅區發動攻擊，造成至少2人死亡。這是以哈戰爭敵對行動加劇造成的最新傷亡。

敘利亞國家電視台報導指出，「至少有2人死亡」，電視台稍早稱「以色列發射多枚飛彈」，瞄準大馬士革的卡法索塞區（Kafr Sousseh）。

法新社攝影記者表示，一棟9層樓高建築遭擊中，大樓部分外牆被燒黑，受損部分集中在4樓，附近車輛也遭波及。

當局已將這個區域封鎖，消防人員正試圖撲滅隨後引發的火災。

路透社報導，卡法索塞區是許多住宅大樓、學校和伊朗文化中心的所在地，附近有一處戒備森嚴的安全機構大樓。去年2月，以色列曾鎖定卡法索塞區發動攻擊，導致伊朗軍事專家死亡。

敘利亞新聞社（SANA）報導，「以色列的攻擊」瞄準一棟住宅大樓，但未提及傷亡人數。它發布的影像顯示一棟多層建築焦黑的一側。

目擊者告訴路透社，他們聽到接二連三的爆炸聲響，附近學校的學童受到驚嚇，隨後救護車也趕赴現場。

以色列軍方對此未立即發表評論。

在長達近12年的敘利亞內戰期間，伊朗一直是敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）的主要支持者。

而伊朗對大馬士革和黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」（Hezbollah）的支持，招致以色列的定期空襲，以色列稱這是為遏制德黑蘭當局的境外軍事力量。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130221