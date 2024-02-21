中國男子涉為北韓走私菸草 在澳洲被捕將引渡赴美

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（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲司法部門今天表示，一名中國籍男子在澳洲被捕，正等著被引渡至美國受審，因為他涉嫌參與北韓販賣假菸牟利的計畫。

路透社報導，澳洲律政部說，去年3月在美國要求下，在維多利亞州（Victoria）逮捕中國籍男子金光華（Jin Guanghua，音譯），這名男子目前仍在羈押中。

澳洲律政部發言人在聲明中說：「這名男子因多項制裁、銀行詐欺、洗錢及共謀犯罪事件，被美國起訴和通緝。」

英國「衛報」（The Guardian）昨天率先披露關於金光華被捕和等著被引渡的消息。

根據美國去年公布的一份起訴書，中國公民金光華遭控在北韓一項利用買賣菸草牟利的非法計畫中，犯下銀行詐欺罪（bank fraud）。起訴書還說，北韓的銀行利用掛名公司來規避聯合國的制裁。

美國聯邦調查局（FBI）控訴說，金光華是為北韓軍方和有政府背景的企業採購菸草的3名中國掮客之一，北韓買進菸草再製成假菸出售，藉此取得強勢貨幣。

根據起訴書，北韓是全球最大的走私菸製造商之一，包括假冒西方和日本香菸品牌在亞洲銷售。金光華被指控在2009年至2019年間涉入這項計畫。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130221