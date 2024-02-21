港口中國起重機國安疑慮 拜登政府將耗資汰換

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國「華爾街日報」披露，華府將砸逾200億美元（約新台幣6305億元）提升港口安全，包括生產貨運起重機，以消除不少港口使用搭配先進軟體中國製起重機的潛在國安疑慮。

華爾街日報（The Wall Street Journal）在報導中表示，此舉是拜登政府今天採取一連串改善海事網路安全行動的一環。

美國政府官員表示，未來5年將對港口安全投入超過200億美元，包括在國內生產貨運起重機。

報導表示，這筆錢來自2021年國會通過的1兆美元基礎建設法案，將協助日本三井集團（Mitsui）的美國子公司生產起重機。美國官員表示，這將是30年來首次在國內生產起重機。

負責網路暨新興科技的白宮副國安顧問紐柏格（Anne Neuberger）受訪時說：「我們認為這方面存在實質戰略風險。」

「這些起重機，因為它們基本上是將大型貨櫃運進和運出港口，如果它們在犯罪攻擊中被加密、被敵手租用或操作，可能會對我們的經濟和我們的軍隊經由港口運輸貨物產生實質的影響。」

華府指控港口起重機等網路安全威脅受到北京支持，中國已就此予以駁斥，強調這是「受妄想症驅使」。

在拜登政府採取這些行動之前，華爾街日報去年的調查揭露美國憂心國內許多港口目前使用的大型起重機由一家中國國營企業生產製造，恐會帶來間諜和破壞的風險。

某些港口美軍使用的起重機被標記為有遭監控風險。美國官員也憂心起重機使用的軟體可能會受到中國操縱，以阻礙美國出貨，甚至暫時中斷起重機運作。

美國海岸防衛隊網路指揮官范恩（John Vann）在簡報會中指出：「透過設計，這些起重可能可以從遠端控制、維護和編程。」

「這些功能恐讓中華人民共和國生產的起重機淪為被利用的工具。」

聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）等官員相繼提出警告，中國駭客滲透美國重要基礎建設，恐對美國人民生命構成潛在威脅，一旦爆發台海衝突或其他事件，中國駭客可能發動破壞性網路攻擊。

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報導表示，中國上海振華重工生產的起重機雖然精良，價格低廉，卻安裝精密的感應器可以記錄追蹤貨櫃出發地和目的地，引發外界憂心中國可能藉此掌握支援全球各地美國軍事行動的物資進出美國相關資訊。

官員表示，上海振華重工起重機占美國港口船到岸起重機近8成。美國官員截至目前拒絕透露中國是否曾經利用這些起重機從事不法行為。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1130221