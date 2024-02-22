美國官員：中國從現行國際體系中獲益 卻試圖顛覆

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國國務院主管東亞事務的亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）今天表示，中國從美國領導的現行國際體系中獲益，但卻一直試圖破壞它。

美國之音（VOA）報導，康達在華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council of the U.S.）舉行的「中國在全球南方：全球秩序變化中的發展和影響」研討會上發表主題演講。

康達指出，中國本身受益於國際秩序提供的穩定和機遇，但不幸的是，中國經常採取行動破壞這些原則，而不是強化它們。

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他提及：「中國在南海破壞它們（原則）。他們在南海推動非法海事主張，威脅和平與安全、航行和商業自由。中國在經濟領域破壞這些原則。它對那些做出了不符合北京喜好主權決定的國家實施貿易限制。」

康達說：「中國也在破壞我們的後院。他們在那裡實施跨國鎮壓、騷擾、監視和恐嚇世界各地的人們，包括我們自己的公民。簡而言之，在過去十年中，中華人民共和國對內部變得更加專制，對外更加咄咄逼人。」（譯者：陳正健）1130222