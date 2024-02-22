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韓國2月罕見暴雪 地鐵頻故障通勤路混亂

2024/2/22 14:12
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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）韓國降下2月下旬罕見暴雪，今晨一片銀白積雪讓首都圈地鐵多處傳出故障，倚靠地下鐵通勤的民眾只能擠在站內苦等，通勤交通陷入混亂。

首爾交通公社與韓國鐵道公社（KORAIL）表示，地鐵1到5號線今早列車班次皆比平時延遲約20分鐘，其中5號線是因部分地上鐵道大量積雪，電力供給不順導致出車延遲；2號線也是地上鐵道通信障礙，雙向列車皆延遲20到25分鐘。

3號線與7號線則出現月台安全門故障，導致雙向列車延遲10到25分鐘。一名網友在通勤途中發文表示，多條地鐵線故障，許多人轉搭1號線等其他線，起碼要等上半小時才能搭上車，即使趕著上班也只能苦笑等候。

根據首爾交通公社網站，地鐵1號線雙向列車在上午10時20分左右仍延遲25及15分左右。其他線路也都較平日延遲10到30分鐘不等。

除了地鐵外，因積雪濕滑的一般道路也傳出多起打滑碰撞事故，所幸未傳出人員死亡。

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韓國氣象廳21日起陸續對首爾全市及仁川、金浦、京畿道及江原道部分地區發布大雪注意報，首爾市也在21日下午4時起將除雪措施升至第二階段，派出8000多名人力因應降雪影響。警方也在晚間封鎖部分道路通行。

隨著暴雪停歇，管制道路皆已開放通行，截至上午11時為止，僅江原道及慶尚北道部分地區維持大雪警報及大雪注意報。據氣象廳預測，首都圈將從今天白天起陸續停止降雨或降雪。（編輯：郭中翰）1130222

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