社群平台X：印度政府行政命令要求封鎖特定帳號

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（中央社記者林行健新德里22日專電）社群平台X的全球政府事務團隊今天在自家帳號發文，表示接到印度政府的行政命令，要求X封鎖特定帳號和貼文，X雖然依令行事，但並不認同這樣的行為。

X的全球政府事務（Global Government Affairs）團隊在貼文中說，印度政府發布行政命令，要求X對特定帳戶和貼文採取行動，否則可能會面對罰款和監禁等處分。

「為遵從命令，我們只會在印度封鎖這些帳號和貼文，但我們不認同這些行為，且堅信這些貼文也應享有言論自由。」

X的全球政府事務團隊說，他們對印度政府封鎖令提出質疑的上訴狀仍待審理，另一方面，X也已向受影響的用戶作出通知。

X在貼文中指出，基於法律限制，X無法公布印度政府的行政命令，但相信把這些命令公諸於世對於提高透明度至關重要，不夠公開可能導致缺乏問責與獨斷決策。

印度政府暫未回應相關指控。

X的全球政府事務團隊並未透露哪些帳號被封鎖以及背後原因，但印度最近發生農民示威，警察與農民接連爆發衝突。

印度「鑄幣報」（Mint）今天報導，印度電子暨資訊科技部（MeitY）最近向包括臉書、Instagram與X在內多家社群平台發布緊急命令，要求他們封鎖177個與農民示威相關的帳號，以維持公共秩序。

報導說，印度政府告知社群平台，等示威過後就可讓這些帳號恢復運作。（編輯：陳慧萍）1130222