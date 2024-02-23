航管員搞錯幸獲機師提醒 大阪國際機場得免撞機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京23日綜合外電報導）日航一架客機本月在大阪國際機場（伊丹機場）跑道等待起飛時，留意到管制員搞錯並允許另一架客機降落相同跑道，及時通知對方。所幸管制員隨後取消許可，未釀成事故。

「讀賣新聞」採訪國土交統省（簡稱國交省）後得知此事。

據國交省指出，管制員2月19日晚間允許在跑道上等待的日本航空（日航）2215號班機起飛前，又准許從那霸機場飛來的日航2088號班機降落相同跑道。

日航2215號的機師隨即通知管制員「班機在跑道上」後，管制員馬上取消2088號班機的降落許可。

當時等待起飛的日航2215號班機預定飛往仙台機場，機上有乘客76人、機組成員4人；而日航2088號班機上則有乘客378人、機組12人，因在管制員錯發降落許可之際，2088號班機距離伊丹機場還有十多公里，國交省因此判斷這個情況不屬「重大事件」。

根據國交省內部規定，管制員原則上在允許飛機降落之前應目視檢查以確認跑道安全；據了解，管制員接獲日航2215號班機提醒之前已注意到誤發指示，也準備更正。

雖然這起事件未引發事故，國交省以可能影響飛安為由，已敦促管制員應做到徹底確認。

今年1月東京羽田機場，一架誤入跑道的海上保安廳（簡稱海保廳）飛機與在相同跑道執行降落的日航客機相撞，造成海保廳機上5人死亡。這起事故促使國土交通省加強主要機場的安全管理制度。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1130223