埃及史上最大外資交易 阿聯4.7兆元金援開發北海岸

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（中央社記者施婉清開羅23日專電）埃及和阿拉伯聯合大公國23日簽署一項歷史性的超大型開發協議，將在埃及打造一座最先進的新城市「拉斯赫克馬」（Ras El Hekma），成為埃及北海岸的商業和旅遊中心。阿拉伯聯合大公國投資總金額將破1500億美元（約新台幣4.73兆元）。

埃及總理馬德布利（Mustafa Madbouly）表示，此項新開發案是埃及史上最大的外國直接投資。在接下來的兩個月內，先會有高達350億美元的資金注入埃及風雨飄搖的經濟，有助於減緩埃及目前美元短缺的窘境。

馬德布利強調，阿拉伯聯合大公國（簡稱阿聯）在整體開發過程中的投資金額，預計將不低於1500億美元。他期待在此座新城市完工後，可吸引800萬名遊客前來旅遊，幫助埃及未來實現每年達到4000萬至5000萬遊客的目標。

埃及媒體金字塔報（Al Ahram）報導，此份開發協議由埃及住房部部長埃爾加薩爾（Assem El-Gazzar）和阿聯投資部長蘇瓦迪（Mohamed Al Suwaidi）在埃及新首都簽署，並將由埃及的新都會社區管理局和阿布達比政府持有的阿布達比發展控股公司共同執行開發專案。

新城市「拉斯赫克馬」地點位於埃及西北部馬特魯省（Matrouh Province）的北海岸線上，在埃及第二大城亞力山卓市（Alexandria）的西邊，占地約170平方公里。

馬特魯是埃及北部最受歡迎的避暑勝地，以綿長的白色沙灘和清澈的海水聞名。開羅民眾一向喜愛在夏季週末或長假假期，前往北海岸度假別墅或飯店休閒遊玩。

近幾年，埃及政府大量在馬特魯投資公共建設，造橋鋪路，連帶使沿地中海海岸線附近的房地產大幅增值。建商在此區大舉開發，各式高級夏季別墅社區林立。

「拉斯赫克馬」開發案將規劃一個大型碼頭、住宅區、國際性星級酒店、旅遊度假村、大型娛樂場所，以及醫院、學校等服務設施。另還會有中央商業區，以及以資訊科技業和物流中心為主的自由經濟區。

阿布達比發展控股公司也會在新城市南部建立一座國際機場。將來埃及也可獲得機場部分收入和開發案收入的35%。

新城市將有能力容納數百萬名居民，並為埃及創造數百萬個就業機會。（編輯：高照芬）1130224