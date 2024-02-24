瑞典安全局飄不明氣體 8人住院治療

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（中央社斯德哥爾摩23日綜合外電報導）瑞典安全局（Swedish Security Service）飄出可疑氣味，導致8人出現呼吸道症狀需要住院治療，當地警方今天對此展開調查。

法新社報導，現場畫面顯示，警員戴著防毒面具，旁邊還有數台救護車和急救車輛，瑞典安全局辦公室周邊區域也拉起封鎖警戒線。

首都斯德哥爾摩（Stockholm）當地的醫療機構主任醫師索德柏格（Patrik Soderberg）告訴法新社：「今天下午1時左右，有跡象顯示瑞典安全局的辦公室存在危險物質。」

斯德哥爾摩相關當局透過聲明指出：「共有8人出現症狀，他們已在醫院接受治療…氣體外洩的原因仍不清楚。」

當地警方結束緊急行動後表示，他們已經開始對這起「造成人身傷害」的事件進行調查，但尚未查到任何犯嫌。

瑞典安全局發言人魯茲（Karin Lutz）說道，安全局在接獲警報後就致電緊急救難部門。

安全局後來發布聲明指出：「緊急救難部門確認大樓內外沒有氣體後，才結束了行動。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1130224