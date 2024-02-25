越南戒毒所近200人逃跑 事前曾爆口角肢體衝突

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內25日專電）越南朔莊省戒毒所24日有將近200名學員在口角、肢體衝突之後逃走。截至今天上午，有關單位已經帶回超過70人，其中4人是由家屬自願將人交還。

越南網（VietNamNet）報導，朔莊省（Soc Trang）戒毒所所長阮成平（Nguyen Thanh Binh）今天表示，共有191名學員逃走。截至今天上午，已經帶回70餘名逃走學員，其中4名是由家屬自願將人交還給戒毒所。

阮成平指出，戒毒所共有419名學員，大多為男性，學員逃走時戒毒所大約有20名警衛和工作人員。

社群媒體上目前流傳一段長約一分鐘的影片，內容據說是這群戒毒所學員逃跑時的畫面。根據影片，這群人24日晚間8時10分左右在路邊一戶民宅停下腳步。

據影片發布者表示，這群人向民宅要飲用水。

根據報導，2月24日上午約11時，朔莊省戒毒所部分學員起了摩擦，引發口角和肢體衝突。

管理者隨後要求這些打架的學生去做事，但這些人並未照做。24日當天下午5時左右，許多學員開始集中湧向戒毒所門口，隨後控制了戒毒所的警衛開始往外跑。（編輯：陳慧萍）1130225