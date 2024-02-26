中國阿膠致非洲驢驟減 非盟通過驢皮出口禁令

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（中央社台北26日電）美媒報導，非洲聯盟日前通過驢皮出口禁令，盼藉此恢復驢子數量。驢皮是許多中國人所喜愛養顏食品阿膠的原料，數百萬頭原應作為馱運或農業之用的非洲驢因此遭屠宰。

紐約時報中文網今天報導，多年來中國企業及其承包商在非洲屠殺數百萬頭驢，貪求從驢皮中提煉明膠，再加工製成傳統藥物和美容產品；而對明膠日益成長的需求使非洲國家驢子數量以驚人速度減少，各國政府因此著手制止這種基本上不受管制的貿易。

在非洲，農村家庭依靠驢子運輸和農業生產，但是驢子每隔幾年才會繁殖一頭幼驢。由55個非洲國家組成的非洲聯盟（African Union）2月通過一項非洲大陸範圍內的驢皮出口禁令，希望讓驢子的數量得到恢復。

中國是許多非洲國家的主要貿易夥伴。但近年來，中國企業因消耗非洲大陸的自然資源（從礦產到魚類，再到現在的驢皮等）而受到越來越多的批評。

報導說，一些中國企業或當地仲介收購和宰驢的行為是合法的，但官方也搗毀了一些祕密屠宰場；此外，一些非洲國家的農村社區也通報了越來越多的驢子被盜案件，但對非法交易的廣泛程度尚無法估算。

報導引述英國權益組織「驢庇護所」（Donkey Sanctuary）說，衣索比亞是非洲驢子數量最多的國家，該組織2017年的一次調研之旅中，許多當地人都對中國表示憤怒，「因為他們正在殺死我們的驢子」。

據指出，中國的驢皮貿易涉及數十億美元產業，中國人稱之為阿膠。阿膠是中國衛生部門認可的傳統藥物，隨著中國民眾收入增加，這種曾經的奢侈品漸成主流，以阿膠為原料的食品蓬勃發展，用阿膠、核桃、芝麻和糖製成的糕點已成為中國各地流行的零食。

報導指出，中國的阿膠產業目前每年消耗400萬到600萬張驢皮，約占全球驢數量的10%。中國曾經從本土的驢身上獲取驢皮，但中國驢子數量已從2000年的900多萬頭銳減至2022年的170多萬頭，因此過去10年開始將目光轉向非洲。

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據聯合國糧食及農業組織（FAO），全球60%的驢來自非洲；非政府組織布魯克（Brooke）的研究則顯示，一些非洲國家驢子數量近年急劇下降，其中肯亞的驢數量從2009年到2019年減少了一半。

報導說，目前無法得知非盟的驢皮出口禁令將如何拯救驢子，非洲各國必須通過國家立法來執行禁令，過程將耗時數年，而國家執法機構可能沒有足夠資源或意願因應驢皮的非法交易。（編輯：周慧盈/邱國強）1130226