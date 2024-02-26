政府協商有成 數名印度人已順利退出俄羅斯軍隊

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（中央社記者林行健新德里26日專電）印度媒體日前報導，一名被「騙」去俄羅斯的印度青年死於俄烏戰爭的戰場上；印度外交部今天發表聲明說，在印度政府的協商上，數名印度人已經順利退出俄羅斯軍隊。

印度人報（The Hindu）24日報導， 23歲印度青年曼古奇亞（Hemil Mangukiya）於21日在頓內茨克（Donetsk）練習打靶時，所在地點被烏克蘭飛彈擊中，不幸喪生。

根據報導，曼古奇亞是於去年12月與多名印度人一起，被仲介招募到俄羅斯軍中，原被告知是從事炊事等後勤工作，不料卻在接受短暫軍事訓練後，被俄羅斯軍隊送上前線，攻打烏克蘭。

一名印度戰友說，事發當時，他和其他人正在挖壕溝，而曼古奇亞則在大約150公尺外練習打靶，突然有一架無人機出現，朝向他們發射飛彈，他即時躲入壕溝，出來時看到曼古奇亞已經死亡。

這些被「騙」到俄羅斯的印度人，正透過家人及媒體向印度政府求助，促成俄羅斯軍方早日放他們返回印度。

印度外交部今天發表聲明稱，印度外交部與駐莫斯科大使館都有就求助案件向俄羅斯當局交涉，迄今已促成多名印度人從俄羅斯軍中除役。

聲明說，印度外交部仍會致力於與俄羅斯當局交涉，並視此為首要任務，促成相關印度人早日退出俄羅斯軍隊。

上週，印度外交部也曾發布聲明，敦促所有印度國民保持謹慎，遠離俄烏衝突。

根據印度人報的報導，去年累計大約有100名印度人受聘到俄羅斯，參與俄烏戰爭。（編輯：陳承功）1130226