印度火車意外沿斜坡滑動 無人駕駛飛馳70公里

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（中央社新德里26日綜合外電報導）印度傳出一列滿載碎石的貨運火車在無人駕駛的情況下行駛70公里，印度鐵路公司（Indian Railways）今天表示，已下令展開調查。

法新社報導，約有50節車廂的貨運火車昨天從北部查摩與克什米爾省（Jammu and Kashmir）向旁遮普省（Punjab）出發，直到被放置在軌道上的木塊阻擋才停下。

印度北方鐵路公司（Northern Railway）發言人庫瑪（Deepak Kumar）告訴法新社：「我們已經下令展開調查。」並提到，這起事故沒有造成人員傷亡。

拍到這列火車以時速100公里前進的影片在社群媒體瘋傳。

當地媒體報導，事故發生時，這列火車在查摩一個火車站停靠更換乘務人員。在機車長和機車助理下車後，火車開始沿著斜坡滑動。

為避免意外發生，路線上所有的鐵道交叉口都被關閉。

這是每天載運百萬名乘客的陳舊印度鐵路網發生的最新事件。不過印度已投入巨資，透過建設現代化車站和電子號誌系統來升級鐵路網。（譯者：王嘉語/核稿：陳昱婷）1130226