巴西COVID-19病例上升 單週新增3.8萬例

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（中央社記者唐雅陵聖保羅27日專電）自今年第2週以來，巴西COVID-19病例的7天移動平均數一直在上升，從1.99萬例增加到3.8萬例以上，比2023年同期的2.1萬例高出80%。

聖保羅大學工業應用數學科學中心（CeMEAI-USP）COVID-19監測平台數據指出，2月初，聖保羅市COVID-19患者人數成長140%，確診病例從今年第1週的892例上升到2月11日至17日的3196例，成長258%。

聖保羅市衛生局數據指出，這座巴西最大的都市今年已有25人死於COVID-19，其中10人在2月4日至10日死亡。

根據巴西全國衛生廳長委員會（Conass）發布的數據顯示，今年初到2月17日，巴西已有1325人死於COVID-19。巴西是今年全球死於COVID-19人數第2多的國家，僅次於美國在此期間有超過1萬人死於COVID-19。

2020年2月25日巴西確認首例COVID-19病例後，迄今已有19%的巴西人口染病，其中近71萬人因此死亡。

專家表示，在COVID-19變成死亡率低、有藥物防治抵禦的一種類似流感的疾病之前，它將繼續造成大量死亡。

巴西衛生部和全國衛生廳長委員會的數據指出，僅在2月11日至17日期間，就有198名巴西人因COVID-19併發症喪生。

聖保羅艾米利歐李巴斯感染研究所（Instituto Emilio Ribas）醫療部主任泰謝拉（Ralcyon Teixeira）表示，今天很少有人純粹因感染COVID-19而死亡，多數是因為糖尿病、心血管疾病、高血壓、C型肝炎等併發症死亡。

專家擔憂的另一個問題是疫苗接種不足。目前，巴西有近82%的人口（1.67億人）接種兩劑單價疫苗，53%的人口接種兩劑追加劑，但只有約16%的人口（3330萬人）接種雙價疫苗。

巴西克魯茲基金會（Fiocruz）感染管制專家道柯摩（Margareth Dalcolmo）指出，這意味著很少有人能免受Omicron新病毒株BA.4/5的侵害，因為單價疫苗只能預防原病毒株。（編輯：韋樞）1130228