中國駐外機構數量略勝美 台灣拚外交著眼代表處

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（中央社雪梨28日綜合外電報導）澳洲智庫最新分析報告顯示，中國在全球設有274個外交代表機構，略多於美國的271個，外交足跡達世界第一。而台灣使館數量雖下滑，但仍積極與各國建立外交聯繫、設代表處。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）的「全球外交指數報告」（Global Diplomacy Index）追蹤各國維持的外交代表機構數量，以及這些年駐點的增減變動情況。

2019年的報告顯示，中國在全球的使館與領事館數量超越美國，名列第一；而2024年的報告顯示，北京當局依舊以總數274微幅領先美國的271。

羅伊國際政策研究院公眾輿論與外交政策計畫（Public Opinion and Foreign Policy Program）主任利偉恩（Ryan Neelam）表示，中國在外交的優勢，起碼就據點而言，在東亞和非洲最為明顯。

他說：「中國在地緣政治角力的幾個關鍵地區領先，例如非洲、亞洲和太平洋；美國仍舊領先的…則是美洲和歐洲。」

台灣的官方使館數量下滑，但利偉恩說，台灣仍馬不停蹄與世界各地建立外交聯繫，並繼續在許多未正式承認台灣的國家開設非正式大使館的代表處或辦事處。

羅伊國際政策研究院2024年的全球外交指數報告其他的發現還包括，印度和土耳其正迅速擴張外交網絡，兩國自2021年以來都增設了11處。

全球外交指數報告同時指出，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，由於各國大舉驅逐俄國外交官和使館人員，俄國外交據點大幅減少，尤其是在已開發國家。

報告也證實，隨著太平洋地區戰略角力升級，這個地區的外國代表機構和外交職位數量暴增。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130228