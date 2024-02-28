美國死囚堅稱清白 德州仍將執行死刑

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國德州一名男子明天將因他堅稱沒做過的殺人罪遭到處決；此案引起天主教會以及名人金卡戴珊（Kim Kardashian）和馬丁辛（Martin Sheen）關注。

50歲的康屠（Ivan Cantu）因2000年謀殺表弟及其未婚妻被定罪，預定明天在美國注射毒針處決。

將與他同日處決的是現年73歲的連續殺人魔克里奇（Thomas Creech），克里奇因殺害另一名囚犯而被關在死囚牢房近50年，明天將於愛達華州執行死刑。

康屠的案件因他有罪與否引起廣泛關注。

他因2001年在達拉斯槍殺表弟莫斯奎達（James Mosqueda）和其未婚妻吉欽（Amy Kitchen）而被定罪。

康屠當時的未婚妻博徹（Amy Boettcher）出庭作證時表示，康屠承認殺人，還帶她到莫斯奎達家中，給她看屍體，然後尋找藏起來的毒品。

此案證物之一，是在康屠廚房垃圾桶發現的一條沾有受害者血跡的牛仔褲。

康屠的律師堅稱博徹做偽證，而那條對康屠來說太大的牛仔褲，是其他人扔進垃圾桶的。

康屠極力捍衛清白，宣稱殺人的是一名毒販，莫斯奎達欠他很多錢。

MoveOn.org敦促德州州長艾波特（Greg Abbott）暫緩執行康屠死刑的請願書，獲得近15萬人連署。

德州天主教主教會議也敦促停止執行死刑，因為此案存在「嚴重的不確定性」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1130228