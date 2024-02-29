澳洲加碼補助國防產業38億元 增就業保和平

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（中央社記者楊淳卉雪梨29日專電）繼翻倍擴增水面艦艇後，澳洲政府今天再宣布擴大補助國防產業，總投資達澳幣1.838億元。澳洲近年加大投資國防能力與產業，被視為對中國近年擴大南太平洋地區影響力的回應。

澳洲政府2月20日宣布未來10年投入澳幣111億元（約新台幣2280億元）國防預算，擴增水面艦艇數量1倍以上，以配合「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核動力潛艦計劃。除了強化國防能力，近年並加強國防產業投資。

澳洲政府制定「國防產業發展戰略」政策（Defence Industry Development Strategy，DIDS），今天進一步公布相關內容，包括將提供10萬個國防產業就業機會，建立澳洲國防與產業更緊密夥伴關係，並加大補助國防產業，總投資達澳幣1.838億元（約新台幣37.8億元）。

澳洲政府形容，加碼投資是支持國防產業的里程碑戰略。

澳洲國防部今天指出，2023年國防戰略檢討（2023 Defence Strategic Review）指出，澳大利亞需要更強大的防禦能力及一體化的國防軍，來維持區域的戰略力量平衡與和平，因此，國防產業發展對實現這項目標至關重要。

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澳洲國防部表示，隨著國防產業發展戰略政策釋出，政府也列出7項優先主權國防產業（Sovereign Defence Industrial Properties，SDIPs），包括國軍軍機維護與升級、海軍造船與維護、加強聯合武器地面系統、國內製造導彈與彈藥、整合自主系統開發、增強戰鬥空間意識，及管理系統，測試、評估與系統維護。

澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）指出，澳洲國防工業發展戰略提供超過10萬個就業機會，並確保澳大利亞公民的安全，提供創新、有彈性並具有競爭力的澳大利亞國防工業基礎。（編輯：韋樞）1130229