吸毒男持刀闖越南幼兒園挾持2幼童 遭警方制伏

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（中央社記者陳家倫河內1日專電）越南前江省一所幼兒園今天遭一名37歲的吸毒男子帶著5歲兒子持刀闖入，男子挾持兩名幼童，還恐嚇要殺死其中一童。所幸最後遭警方制伏並逮捕，事件無人受傷。

越南年輕人報（Tuoi Tre）傍晚報導，前江省（Tien Giang）警察局副局長阮文祿（Nguyen Van Loc）在記者會上表示，案件發生在今天早上7時許，當地警方接獲消息指出，一名男子持刀闖入「童年時光」（Tuoi Than Tien）幼兒園。

前江省警方獲報後研判案件性質複雜，共部署超過50名警力。員警一方面確保受挾持幼童的安全，還要說服男子勿輕舉妄動。上午8時30分，警方成功控制並逮捕持刀男，確保現場所有人的安全。

持刀男落網後自稱姓名阮柏君（Nguyen Ba Quan），今年37歲。上午他帶著5歲兒子前往「童年時光」幼兒園附近的雜貨店，取走放在店內的一把50公分椰子刀，之後帶著兒子和刀進到校園，還搶走教師手機。

根據報導，阮柏君挾持兩名4歲幼童進到一間教室裡，將刀放在一名幼童的脖子上，在激動、尖叫、失控狀態下，威脅要殺害其中一名幼童。阮柏君在過程中還索要一輛腳踏車，並將車子放置在教室門外。

阮文祿表示，利用阮柏君控制幼童並走向門口時，警方搶走他手上的刀並壓制他，幼童被順利救出，前後不到3分鐘。事件至此告段落，幼童的安全與生命未受影響。

前江省警方初步調查顯示，阮柏君在胡志明市從事自由業，有吸食毒品習慣，但不經常吸食。他先前在朔莊省（Soc Trang）有一名妻子，但兩人已不在一起生活。

阮柏君之後與另名47歲女子宛如夫妻般共處，阮柏君今天帶著的小孩即由兩人共同生育。不過該名女子在得知阮柏君吸毒後，就表示不再與他共同生活。

根據調查，阮柏君近日有吸食毒品，出現父母妻兒被殺害的幻覺，所以帶著兒子躲藏，進而發生今天的案子。

阮文祿表示，調查機關正在加強蒐集證據，全案朝搶奪財物、恐嚇殺人、擾亂公共秩序等罪名偵辦。（編輯：馮昭）1130301