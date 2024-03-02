中國宣布北部灣北部領海基線 學者稱完成第二步

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（中央社台北2日電）中國1日宣布北部灣北部領海基線，學者認為，這實現中國領海基線劃定三步走的第二步，從山東一路劃到海南島，第三步就是目標將北邊與北韓邊界的這一段劃完。

新華社3月1日報導，中華人民共和國政府根據1992年「中華人民共和國領海及毗連區法」，宣布中華人民共和國北部灣北部領海基線。

深圳衛視直新聞報導，過往中國政府共分兩次公布部分領海基線及基點的地理坐標。第一次是1996年宣布領海的部分基線和西沙群島共77個領海基點的名稱和地理坐標。

第二次則是2012年宣布「釣魚島」（台稱釣魚台）及其附屬島嶼的領海基線和17個領海基點的名稱和地理坐標。

而中國大陸海岸線的南北兩端，即與北韓相鄰的遼東半島以及與越南相鄰的北部灣沿岸，仍有部分領海基線沒有全部公布。

廈門大學一帶一路研究院特約研究員傅崐成向深圳衛視直新聞表示，這次北部灣北部領海基線的劃定實現了中國領海基線劃定分三步走的第二步。

第一步是1996年從山東高角向南一路劃到海南島的峻壁角，到中越的邊界線，今天總算把南部的劃完了。剩下第三步就是北邊與北韓邊界的這一段。

不過傅崐成說，過去中國雖與越南北部灣有劃界協定，但並未消除中越在相關海域的海洋爭端。

因為中方靠近海岸線，尤其是臨海的界限，對外來說仍不明確。直到如今北部灣北部領海基線的確定，「執法人員才可以從直線基線向外去明確測量計算12海里領海的外部界限」。

北部灣是中越兩國陸地和中國海南島環抱的一個半封閉海灣，面積約12.8萬平方公里。

2004年6月，中越兩國代表在越南河內互換了「關於兩國在北部灣領海、專屬經濟區和大陸架的劃界協定」批准書，實現了公平劃界結果。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130302