尼泊爾祭新規 聖母峰山友強制加裝GPS晶片以利救援

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（中央社加德滿都2日綜合外電報導）在今年聖母峰攀登旺季來臨之前，尼泊爾宣布一項新規定，要求所有登山者在旅途中必須租用GPS追蹤晶片。

尼泊爾觀光部部長古隆（Rakesh Gurung）向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「知名企業已在使用晶片，但現在我們強制規定所有登山客都這麼做。萬一發生山難事故，將能縮短搜索及救援時間。」

這些追蹤晶片使用全球衛星定位系統（GPS）和衛星共享資料。

即便在最理想的情況下，在有「世界屋脊」之稱的聖母峰進行救援也十分危險。尼泊爾當局去年核發創紀錄的478份登山許可後，確認有12名登山客遭遇山難身亡，另有5人被官方列為失蹤人口。

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古隆說明，每位登山者將支付10到15美元（約新台幣316到474元）租用晶片並縫入他們的夾克。等他們下山後，再取出晶片並歸還尼泊爾政府，以供下一名登山客使用。

聖母峰海拔高達8849公尺，大部分嘗試攀登的人都經由尼泊爾入山，每份登山許可證要價1萬1000美元。再加上登山裝備、糧食、氧氣瓶、雪巴人（Sherpa）嚮導及其他支出，攀登聖母峰一趟的費用可能高達3萬5000美元。（譯者：洪培英/核稿：洪啟原）1130302