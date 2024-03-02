美國又出現疑似間諜氣球 漁民撈起轉交聯邦調查局

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（中央社阿拉斯加1日綜合外電報導）3名知情人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國漁民在阿拉斯加州外海發現一不明物體殘骸，美國聯邦調查局（FBI）懷疑可能又是一枚間諜氣球，已請求漁民將物體帶上岸。

消息人士說，漁民在遇到這個物體後，拍下照片傳給執法單位。3名人士都強調，目前還不清楚這個物體到底是什麼，有可能根本不是氣球；但聯邦調查局判定，它在外觀上與某一外國政府擁有的監視氣球足夠相似，有必要加以進一步調查。

聯邦調查局今晚發布聲明表示：「我們知悉一艘商業漁船在阿拉斯加州外海發現的殘骸。我們將與夥伴合作來協助取回殘骸的後勤工作。」

這艘漁船預計這週末某個時間返回港口，屆時聯邦調查局幹員將在現場接手，把不明物體送到聯邦調查局位於維吉尼亞州匡提科（Quantico）的實驗室進行分析，如同先前處理其他疑似間諜氣球的做法。

去年一枚中國間諜氣球似乎偏離航線並飛經美國大陸，引發美國民間對於高空監視氣球的意識大增。當時這枚氣球正是由阿拉斯加上空進入美國境內。

CNN當時報導，美方評估認為，這枚氣球是中國軍方實施廣泛監視計畫的一部分。根據美國官員說法，中國間諜氣球隊伍近年來在5大洲執行了至少20多次任務。

這起事件過後，中國似乎暫停了這項計畫，但目前不清楚計畫是否又已重啟。台灣今年1月曾指控北京將多枚氣球飛越台灣上空。

針對去年2月飛越美國的氣球，拜登（Joe Biden）政府最終將其擊落。此後美國擴大其雷達系統的孔徑，以便能夠更好地偵測到在一定高度以上和在特定速度下飛行的物體。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1130302